joik написав:Вот читаю последние посты и недоумеваю Маркс, економика, государство и вообще набор каких то давно несостоявшихся принципов Всюду бал правит спекуляция! украинская гривна это спекуляция доллар это спекуляция ценные бумаги это спекуляция НЕт здесь ни економики ни законов ни государства Есть только инсайдеры которые и управляют качелями спекуляций Никто кроме инсайдера не получит сверх прибыли на что и придумана спекуляция Никто кроме инсайдера не распределит эту сверх прибыль на новую волну спекуляций и неважно где это будет с какой валютой и в каких территориях Мир ничего не делает только спекулюет и это во всем
Это что - Образцовый Плач Невинной Жертвы Экономики?
centurionus написав:П.С. Швейцарський франк зміцнився, пригадую, на тридцять відсотків, лише тоді це почало впливати на їхній експорт. Як би там не було, годинників ми не експортуємо.
Швейцарский экспорт уникален, он может выдержать большее укрепление валюты, чем какой-либо другой. Они почти везде прочно заняли премиальные ниши, где не ведутся ценовые войны. Касио вместо брегета никто не купит.
Якщо Ви лише для мене писали, то я обізнаний. Приблизно на це я і натякав дописувачу: не слід швейцарський та японський досвід впливу курсу на обсяги експорту натягувати на наші реалії. Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з................22.11.2019..............25.11.2019 дата розрахунку...............21.11.2019..............22.11.2019 Долар США......................2419,3689...............2416,4262 Этот день в истории: 2015 - 2398.45
На след неделе будем ниже 15-го года!
И начнем еще больше жалеть агрохолдинги... )))
"Монополизация аграрного сектора Украины будет устранена" "Собственно тут речь идет о ликвидации, или серьезном ослаблении крупных украинских агрохолдингов, для препятствия прямой покупки ими земель сельскохозяйственного предназначения.
Бахматюка объявили в розыск. Бахматюк "Наши международные адвокаты удивлены такой позицией " Видимо международные адвокаты и Бахматюк нас не читают Напоминаем - попадаете под этот пункт договора Зеленского и "Колумбуса"
Дело Бахматюка, раскручивающееся дело Косюка, направлено именно на это."
Еще один важный нюанс для понимания ситуации. "Columbus" не является инвестиционной группой в прямом понимании этого слова. Это более группа финансовых спекулянтов заинтересованных в быстром и доходном возврате вложенных денег. Они вовсе не собираются полученную землю обрабатывать. Они просто собираются ее перепродать тем, кто заинтересован в этой земле, получив нужную им прибыль. При таком варианте земля не будет обрабатываться год-два. Со всеми вытекающими для Украины последствиями.