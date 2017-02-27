joik написав:

Вот читаю последние посты и недоумеваюМаркс, економика, государство и вообще набор каких то давно несостоявшихся принциповВсюду бал правит спекуляция!украинская гривна это спекуляциядоллар это спекуляцияценные бумаги это спекуляцияНЕт здесь ни економики ни законов ни государстваЕсть только инсайдеры которые и управляют качелями спекуляцийНикто кроме инсайдера не получит сверх прибыли на что и придумана спекуляцияНикто кроме инсайдера не распределит эту сверх прибыль на новую волну спекуляций и неважно где это будет с какой валютой и в каких территорияхМир ничего не делает только спекулюет и это во всем