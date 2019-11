Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:30

Сибарит написав: centurionus написав: П.С. Швейцарський франк зміцнився, пригадую, на тридцять відсотків, лише тоді це почало впливати на їхній експорт. Як би там не було, годинників ми не експортуємо.

Швейцарский экспорт уникален, он может выдержать большее укрепление валюты, чем какой-либо другой. Они почти везде прочно заняли премиальные ниши, где не ведутся ценовые войны. Касио вместо брегета никто не купит. Швейцарский экспорт уникален, он может выдержать большее укрепление валюты, чем какой-либо другой. Они почти везде прочно заняли премиальные ниши, где не ведутся ценовые войны. Касио вместо брегета никто не купит.

Якщо Ви лише для мене писали, то я обізнаний. Приблизно на це я і натякав дописувачу: не слід швейцарський та японський досвід впливу курсу на обсяги експорту натягувати на наші реалії. Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур". Якщо Ви лише для мене писали, то я обізнаний. Приблизно на це я і натякав дописувачу: не слід швейцарський та японський досвід впливу курсу на обсяги експорту натягувати на наші реалії. Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур".

