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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2772277327742775

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн.
С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.


""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:33

  freeze написав:
zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн.
С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.


""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.


На следующей неделе будет рост. Если роста не будет, то будет падение. Если падения не будет то будет боковик. В крайнем случае отскок, но это не точно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:44

  freeze написав:
centurionus написав:Краще дивитися в бік Мьянми, Габону, Монголії тощо. На дослідження на кшталт "вплив курсу тугрика на обсяги експорту кінських шкур".


ВВП ППС в Габоне в два раза выше, чем у нас.


А в Монголии в 1.4 раза выше :oops:

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 20:47

  zzzzzz написав:На следующей неделе будет рост. Если роста не будет, то будет падение. Если падения не будет то будет боковик. В крайнем случае отскок, но это не точно


Скорее всего так и будет, если не произойдет чего-то нестандартного.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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