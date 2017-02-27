zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн. С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.
""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн. С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.
""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На следующей неделе будет рост. Если роста не будет, то будет падение. Если падения не будет то будет боковик. В крайнем случае отскок, но это не точно