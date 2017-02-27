Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:21

Realist написав: Автор77 написав: Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після.

Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.



Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно.

Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає. Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після.Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно.Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає.

Прийнято. Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами.

Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами. Прийнято. Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами.Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами.

Вітаю, щодо прогнозованості грн, я ще на початку червня писав тут про наміри Коломойського і імовірність зміцнення грн. До 26 листопада чекати змісту немає, оскільки вже відомі обєми розміщень 4-ох річок в цей день. Та й буду у відрядженні наступний тиждень і писати часу не буле. Тому викладу своє бачення сьогодні. А шановне паньство нехай коментує.26 листопада 6 міс, 1 рік, 4 роки розміщення. Значна просадка курсу могла бути якщо б сума по 4-ри річках була не обмежена чи хоча б в два рази більша. Але вирішили ще збити відсотки по найпопулярніших паперах.27 листопада погашення 416 млн євро що становить трохи більше 11 млрд грн.. Ось і зменшаться залишки на ЄКР, якщо не вийдуть за валютою на МБ3 грудня розміщення 3 міс, 1 рік і 2 роки. Розміщення мало перспективне, оскільки всі папери не популярні.А вже 4 грудня погашення на 4,38 млрд грн.10 грудня розміщення 6 міс 1 рік і 3 роки. Перспективні тільки 3-ох річні папери. Можна отримати і 2-3 млрд12 грудня погашення 160 млн дол. чи десь майже 4 млрд грн.. Знову або зменшення ЄКР або вихід на МБ17 грудня 3 міс, 1 рік, 2 роки. Найшвидше, знову малоперспективне розміщення.24 грудня розмішення 6 міс, 1 рік 3 роки аналогічно до 10 грудня.Крім розміщень-погашень у грудні маємо дивіденди Арселора на 2-3 млрд грн. та відшкодування ПДВ (десь 10 млрд наступного тижня і 10-15 млрд у грудні.Також маємо оплати закордонним партнерам за імпортними контрактами, включаючи дострокові погашення та авансові платежі, зумовлені різдвяно-новорічними канікулами у світі.З неекономічних чинників: нормандська зустріч 9 грудня, продовження переговорів щодо транзиту газу.Оскільки на розміщенні 26 листопада значно зміцнитися грн. не зможе, адже нерезиденти вже сьогодні почали лити валюту на рівнях 24,2, обваливши міжбанк і дозволивши НБУ «врятувати» курс на 24,15, то і похід під 24 бачиться мало імовірним. Якщо нерезиденти не активізуються значно на вторинному ринку, викуповуючи папери у банків, для грн. залишається варіант певного послаблення десь до 25-25,5 у грудні.