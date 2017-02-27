zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн. С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.
""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн. С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.
""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На следующей неделе будет рост. Если роста не будет, то будет падение. Если падения не будет то будет боковик. В крайнем случае отскок, но это не точно
fler написав: Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?
Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом.
Так я уже давно не думаю, этот вопрос здесь зачем-то опять подняли. Это были деньги отца, которого я так и не уговорил купить валюту по любому курсу, когда это стало легальным.
Этот вопрос тут подняли для поднятия самооценки и для отбеливания не правильного личного решения о покупке валюты по 26-27 в первой половине года.
Вот и все пироги,я тоже покупал,но сейчас,глядя на драконовский бюджет говорю,что если не попрёт хло,то курс 23 это реальность на весну.Тем более сколько там осталось,слёзы)))
п.с. по Вашему отцу,это старая закалка,реально были свои плюсы и минусы у советской пропаганды,люди работали и верили государству,сейчас немножко по-другому,наверное это более правильно,чем слепо верить СЕГОДНЯШНИМ шаромыгам.
Переубедить настоящего послевоенного человека о пользе валюты было реально нелегко при любых раскладах,у меня бабуля до последнего несла на сберкнижку,хотя прожила всю жизнь на 20 кв.м. без удобств,без холодильника и никогда не покупала колбасы и сливочного малса,зато имела более 100 000 рэ на сберкнижках и лямы сгоревших купонов.[/quote] І ким же працювала бабуля?! Якщо при козирній зарплаті і лівих доходах, то вона б не проживала б на 20 квадратах, а мала б все згідно статусу! А якщо на 80 ре в місяць, то не розкажете нам секрет як вона зуміла ці шалені гроші по тим міркам зібрати?! Якщо навіть всі 80 ре заносила на книжку кожен місяць і дихала одним повітрям, то для такої суми треба було б якихось 100 років...
Коломойский заявил, что ему вернут Приватбанк в ближайшее время и МВФ в курсе 21:59, сегодня Бывший совладелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский заявил, что в ближайшее время вернет себе банк. Об этом он сообщил изданию Kyiv Post.
Бабушка боится что вылетит из информационного пространства
Автор77 написав:Для мене лише питання - коли зміниться короткостроковий тренд - перед новим роком безпосередньо чи все-таки після свят 15-20 січня,більше схиляюся,що перед святами,а не після. Але в будь-якому разі вважаю - це вже навіть не очікування, це подія,до якої залишилося декілька тижнів при обох варіантах.
Нал ,до речі ,останній час вище МБ стабільно. Очікування все-таки- на швидкий похід до 25 для початку,для старту,хоч довго на цій позначці не затримається,далі ще корекція догори чекає.
Прийнято. Очікуємо на коментар п. Ореста після 26 листопада та думки інших шанованих форумчан. Зробимо експеримент. Перевіримо чи валютний ринок в Україні піддається логіці чи це виключно інсайдерський ринок доступний тільки для обраних. Або ж щось середнє між цими двома варіантами. Бо варіант із голосуванням вважаю не репрезентабельним. Адже прогноз потрібно підкріплювати арґументами.
Вітаю, щодо прогнозованості грн, я ще на початку червня писав тут про наміри Коломойського і імовірність зміцнення грн. До 26 листопада чекати змісту немає, оскільки вже відомі обєми розміщень 4-ох річок в цей день. Та й буду у відрядженні наступний тиждень і писати часу не буле. Тому викладу своє бачення сьогодні. А шановне паньство нехай коментує. 26 листопада 6 міс, 1 рік, 4 роки розміщення. Значна просадка курсу могла бути якщо б сума по 4-ри річках була не обмежена чи хоча б в два рази більша. Але вирішили ще збити відсотки по найпопулярніших паперах. 27 листопада погашення 416 млн євро що становить трохи більше 11 млрд грн.. Ось і зменшаться залишки на ЄКР, якщо не вийдуть за валютою на МБ 3 грудня розміщення 3 міс, 1 рік і 2 роки. Розміщення мало перспективне, оскільки всі папери не популярні. А вже 4 грудня погашення на 4,38 млрд грн. 10 грудня розміщення 6 міс 1 рік і 3 роки. Перспективні тільки 3-ох річні папери. Можна отримати і 2-3 млрд 12 грудня погашення 160 млн дол. чи десь майже 4 млрд грн.. Знову або зменшення ЄКР або вихід на МБ 17 грудня 3 міс, 1 рік, 2 роки. Найшвидше, знову малоперспективне розміщення. 24 грудня розмішення 6 міс, 1 рік 3 роки аналогічно до 10 грудня. Крім розміщень-погашень у грудні маємо дивіденди Арселора на 2-3 млрд грн. та відшкодування ПДВ (десь 10 млрд наступного тижня і 10-15 млрд у грудні. Також маємо оплати закордонним партнерам за імпортними контрактами, включаючи дострокові погашення та авансові платежі, зумовлені різдвяно-новорічними канікулами у світі. З неекономічних чинників: нормандська зустріч 9 грудня, продовження переговорів щодо транзиту газу. Оскільки на розміщенні 26 листопада значно зміцнитися грн. не зможе, адже нерезиденти вже сьогодні почали лити валюту на рівнях 24,2, обваливши міжбанк і дозволивши НБУ «врятувати» курс на 24,15, то і похід під 24 бачиться мало імовірним. Якщо нерезиденти не активізуються значно на вторинному ринку, викуповуючи папери у банків, для грн. залишається варіант певного послаблення десь до 25-25,5 у грудні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Yuri_61 написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?
А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!