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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2773277427752776

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 365
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 22:36

  Alex2007 написав:
  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.


согласен с Вами нам 100%

хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. ( :lol: :lol: :lol: ) Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась).
Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?


Ну так сейчас аналогично выпендриваются, только айфонами обязательно последней версии и никак иначе (https://tech.liga.net/gadgets/novosti/u ... -iphone-11), електронными сигаретами, модными тачками и т.д. и т.п. :mrgreen:
Выпендреж всегда был, есть и будет
Особенно в нашей стране. :mrgreen:[/quote]
Кілометрові черги в тих же США за новим айфоном, щоб першими купити, це не про випєндрьож?! Чим особєнним в цьому плані вирізняється наша країна?! До речі, брав у Відні на подарунки декілька цих нових айфонів, то до кожного менеджера і нині черга в декілька чоловік!
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