Alex2007 написав:Yuri_61 написав:была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. ( ) Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась).
Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?
Ну так сейчас аналогично выпендриваются, только айфонами обязательно последней версии и никак иначе (
Выпендреж всегда был, есть и будет
Особенно в нашей стране. [/quote]
Кілометрові черги в тих же США за новим айфоном, щоб першими купити, це не про випєндрьож?! Чим особєнним в цьому плані вирізняється наша країна?! До речі, брав у Відні на подарунки декілька цих нових айфонів, то до кожного менеджера і нині черга в декілька чоловік!