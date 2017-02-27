vitaliian написав:Всё. Только в гривне на всю оставшуюся жизнь.
была у меня родственница которая уверовала в совецкий рубль, копила собирала много лет, говорила на старость, встретила она старость с полной подушкой макулатуры. Напомню советская экономика хоть и была неэффективная но держалась на нефтедолларах и рухннула с ценой на нефть. Наша экономика держится на овгз и сырьевом экспорте. А сырьевые рынки крайне нестабильны. Например та же картошка в Турции в разы дешевле нашей.
согласен с Вами нам 100%
хрусталь, ковры, норковые шапки мужские, 50 и 100 рублёвые купюры, видеомагнитофоны кассетные по цене легковушки, джинсы из США ценой в 2 средних зарплаты за 1 штуку. Пластинки з зарубежной эстрадой ценой в 70% от зарплаты за 1 шт. Пакеты полиэтиленовые с АББОЙ. ( ) Книжки толстые с супероблоржками "Всемирная коллекция литературы" (типа того называлась). Долго можно перечислять советские "ценности". Будь СССР пролят. Сейчас это непотриб. И смешно, что люди друг перед другом выпендривались, у кого этот набор есть, то он крутой, умеет жить. А сейчас гривна стала супервалютой с дохлой экономикой но заробитчанами в Европе и паРаше, которые баксами заваливают Украину. И никому неизвестные нерезы. Кто они такие? Не наши ли олигархи, провернувшие эту афёру о ОВГЗ?
Ну так сейчас аналогично выпендриваются, только айфонами обязательно последней версии и никак иначе (https://tech.liga.net/gadgets/novosti/u ... -iphone-11), електронными сигаретами, модными тачками и т.д. и т.п. Выпендреж всегда был, есть и будет Особенно в нашей стране. [/quote] Кілометрові черги в тих же США за новим айфоном, щоб першими купити, це не про випєндрьож?! Чим особєнним в цьому плані вирізняється наша країна?! До речі, брав у Відні на подарунки декілька цих нових айфонів, то до кожного менеджера і нині черга в декілька чоловік!
zzzzzz написав:Сегодня казначейство налили ПДВ на 515 млн.грн. С начала месяца компенсация составила 4,7 млрд.грн.
""На следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупных корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На следующей неделе будет рост. Если роста не будет, то будет падение. Если падения не будет то будет боковик. В крайнем случае отскок, но это не точно
Закроются грейс-периоды по карточкам, и снова ввысь.
centurionus написав:З життя "Иліти". Зверніть увагу на "праці" на полицях. Це заступник міністра. Не забудьте сплатити податки.
Очередной грантожоп, не имеющий понятия об инфраструктуре большой страны, всю жизнь сидевшая на грантах и презентациях, и с очередным поддельным образованием как и ее босс лже-доктор наук Гончарук, на самом деле закончившая двухгодичный курс сельскохозяйственного колледжа в Нидерландах. Такое чувство, что их там как пиноккио из одного полена стругают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Bridgewater Associates LP, хеджфонд, основанный миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 миллиарда долларов на то, что фондовые рынки всего мира упадут к марту 2020 года, сообщила в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Сделка была реализована с участием ряда акулУолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley.
Сделка принесет хежфонду Далио прибыль, если либо S&P 500 (SPX), либо Euro Stoxx 50 (STOXX50E) — или оба — снизятся, говорится в отчете.
Сделка представляет собой опционы пут, контракты, которые дают инвесторам право продавать акции по определенной цене страйк к определенной дате. В марте истекает срок действия опционов, и в настоящее время эта ставки представляют собой одну из самых больших медвежьих ставок на рынке.