З життя "Иліти". Зверніть увагу на "праці" на полицях. Це заступник міністра. Не забудьте сплатити податки.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell