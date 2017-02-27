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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2774277527762777

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 366
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
6
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина, имея умеренный уровень государственного долга, начиная с 2019 г. тратит рекордные проценты на его обслуживание. В 2019-м, несмотря на реальное укрепление гривни (на 25%), что позволило существенно сэкономить на обслуживании валютных займов, эффективная ставка обслуживания совокупного государственного долга значительно выросла, превысив даже ставки Турции (где национальная валюта последние три года реально обесценивается на 10–20% ежегодно).

Особенно ощутимо дорожает обслуживание долга в сегменте ОВГЗ: средневзвешенная ставка ОВГЗ (гривневых и валютных), размещенных в 2019 г., составляла 12,8% годовых, а погашавшихся — только 8,6% годовых (на 01.11.2019).

...

Для оценки рисков роста будущего государственного долга Украины были составлены четыре макроэкономических сценария на период 2019–2040 гг., в которых моделируется динамика достижения Украиной уровня жизни в 65, 75 и 100% от уровня жизни Польши образца 2018 г. Четвертый сценарий составлен на основе прогноза Минэкономики до 2030 г. "Цели устойчивого развития: Украина" (см. табл. 2).

Результаты модельных расчетов выплат по ВВП-варрантам поражают. Даже по первому сценарию объем будущих выплат почти вдвое превысит сумму списанного в 2015 г. долга. Прогрессия выплат по ВВП-варрантам усилится при увеличении годовых темпов прироста реального ВВП. Уже во втором сценарии (со средним темпом ВВП 4,3%) объем выплат составит 25 млрд долл., в третьем — 74 млрд, в четвертом — 78 млрд долл. (см. рис. 2).


https://zn.ua/macrolevel/fiskalnaya-dis ... 7024_.html


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silen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:16

  Qwerty написав:А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!

а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:19

  centurionus написав:З життя "Иліти". Зверніть увагу на "праці" на полицях. Це заступник міністра. Не забудьте сплатити податки.
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keine anal
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:05

Вчора пішли на 24.18 продаж(центр Києва). Маржа 15-25 копійок.
Сьогодні навіть не знають чи відкривати обмінки, розиягнули 23.90/24.25.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр даже с учетом выходного дня 24,12-24,22/23
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:40

  flyman написав:
  Qwerty написав:А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!

а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?


Тоді у Вас будуть великы неприємності.
Скажу більше: майже всі випадки корупції у нашій країні пояснюються тим, що чоловікам є потреба подобатися своїй жінкці шляхом подарунків починаючи з норкових шубок і закінчуючи авто і квартирами).
Тому мені все більше подобаються мусульманські країни (які в нас називали раніше бусурманськими), де чоловік - голова сім'ї. Що він скаже, те й буде.
Yuri_61
 
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