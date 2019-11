Додано: Суб 23 лис, 2019 09:16

Qwerty написав: А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?! А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!

а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка? а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/