Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.
Місія пробула у столиці до п’ятниці, 22 листопада.
Джерело заявило, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ.
Джерело зазначило, що будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.
«Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?» — сказав він.
Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.
«МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», — сказало джерело.
Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва 14 листопада. За даними НВ Бізнес, вона мала працювати в Україні до 22 листопада. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5−6 млрд.
У Нацбанку очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.
Нагадаємо, що напередодні візиту місії олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.