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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2776277727782779>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:03

Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.

Місія пробула у столиці до п’ятниці, 22 листопада.

Джерело заявило, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ.

Джерело зазначило, що будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.

«Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?» — сказав він.

Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.

«МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», — сказало джерело.

Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва 14 листопада. За даними НВ Бізнес, вона мала працювати в Україні до 22 листопада. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5−6 млрд.

У Нацбанку очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.

Нагадаємо, що напередодні візиту місії олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:07

Видно "функционеры МВФ" вложились в ОВГЗ и в VRI Яреськи - и для них принципиальный вопрос не приближаться к этим темам.

А "Коломойский" и "незалежність НБУ" - это просто красивый способ "съехать с темы"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:37

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!

а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?


Тоді у Вас будуть великы неприємності.
Скажу більше: майже всі випадки корупції у нашій країні пояснюються тим, що чоловікам є потреба подобатися своїй жінкці шляхом подарунків починаючи з норкових шубок і закінчуючи авто і квартирами).
Тому мені все більше подобаються мусульманські країни (які в нас називали раніше бусурманськими), де чоловік - голова сім'ї. Що він скаже, те й буде.

дитяча наївність...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 15:42

  Moneta написав:Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.

Місія пробула у столиці до п’ятниці, 22 листопада.

Джерело заявило, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ.

Джерело зазначило, що будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.

«Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?» — сказав він.

Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.

«МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», — сказало джерело.

Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва 14 листопада. За даними НВ Бізнес, вона мала працювати в Україні до 22 листопада. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5−6 млрд.

У Нацбанку очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.

Нагадаємо, що напередодні візиту місії олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.

нагадаємо, що ВФЯ теж просив уступки ЄС щодо Асоціації щодо ЄС.
Принципові ЄС уступок не дали. Зато ВВП дав 3 ярди і готовий був дати ше 12.
Зараз ІВК каже, що ВВП готовий дати 100 ярдів.
Мяч на стороні прнципового МВФ ...
Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.
А принципові так і далі будуть принциповими.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:07

  flyman написав:Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.

Потому что расплачиваться всё равно потом пересичным, через налоги, сокращение социальных расходов (оптимизацию), тарифы госмонополий (которые перечисляют в прибыль в бюджет, из которого потом отдаются долги).

Так что для пересичного вообще идеальный вариант - не занимать вообще, т.к. пересичному с этого ничего не перепадает, а платить сполна - приходится ему
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удивительная таблица! (автор - я, источник: сайт "Минфин")
Обратите внимание, с какой поразительной точностью совпадал расчётный курс долара к гривне по формуле (м0 делить на размер ЗВР) с начала 2000х годов.
И как эти курсы сильно стали не совпадать в 2008 году, 2012 г, и с 2016 по 2019г
Вот уже 3 года подряд расчётный курс через размеры ЗВР и М0 (наличные деньги вне банков) сильно не совпадают. Здесь ситуация на пользу укрепления гривны.
НЕужели в начале 2000х годов курс бакса тупо определяли таким простым образом?
Так что, цель на 16?
Ужос!
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 лис, 2019 16:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:17

Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:34

  Вкладчик1234 написав:Так что для пересичного вообще идеальный вариант - не занимать вообще, т.к. пересичному с этого ничего не перепадает, а платить сполна - приходится ему

Вообще то кредиты берут или лохи или мошенники (в сговоре или не в
говоре с банкирами),
Здравомыслящий человек кредит брать не никогда не будет.
Это касается и государства.
Брать кредиты от МВФ - это и я так могу страной править
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:47

О каких ЗВР можно говорить, если у нас на 21 лярд ЗВР приходится больше 100 лярдов суверенного долга??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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  asti написав:О каких ЗВР можно говорить, если у нас на 21 лярд ЗВР приходится больше 100 лярдов суверенного долга??!

долги есть и у развитых странах
это не показатель
имхо показатель - это сколько % от годовогого дохода в бюджет тратиться на оплату долгов
и по эт
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