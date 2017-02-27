Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.
Місія пробула у столиці до п’ятниці, 22 листопада.
Джерело заявило, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ.
Джерело зазначило, що будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.
«Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?» — сказав він.
Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.
«МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», — сказало джерело.
Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва 14 листопада. За даними НВ Бізнес, вона мала працювати в Україні до 22 листопада. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5−6 млрд.
У Нацбанку очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.
Нагадаємо, що напередодні візиту місії олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
Qwerty написав:А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!
а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?
Тоді у Вас будуть великы неприємності. Скажу більше: майже всі випадки корупції у нашій країні пояснюються тим, що чоловікам є потреба подобатися своїй жінкці шляхом подарунків починаючи з норкових шубок і закінчуючи авто і квартирами). Тому мені все більше подобаються мусульманські країни (які в нас називали раніше бусурманськими), де чоловік - голова сім'ї. Що він скаже, те й буде.
дитяча наївність...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.
Місія пробула у столиці до п’ятниці, 22 листопада.
Джерело заявило, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ.
Джерело зазначило, що будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.
«Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?» — сказав він.
Також місія скаржилася, що земельна реформа не приймається в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.
«МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок», — сказало джерело.
Джерело додало, що місію найбільше «зачепив обман» щодо ринку землі.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом прибула до Києва 14 листопада. За даними НВ Бізнес, вона мала працювати в Україні до 22 листопада. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5−6 млрд.
У Нацбанку очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.
Нагадаємо, що напередодні візиту місії олігарх Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.
нагадаємо, що ВФЯ теж просив уступки ЄС щодо Асоціації щодо ЄС. Принципові ЄС уступок не дали. Зато ВВП дав 3 ярди і готовий був дати ше 12. Зараз ІВК каже, що ВВП готовий дати 100 ярдів. Мяч на стороні прнципового МВФ ... Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати. А принципові так і далі будуть принциповими.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.
Потому что расплачиваться всё равно потом пересичным, через налоги, сокращение социальных расходов (оптимизацию), тарифы госмонополий (которые перечисляют в прибыль в бюджет, из которого потом отдаются долги).
Так что для пересичного вообще идеальный вариант - не занимать вообще, т.к. пересичному с этого ничего не перепадает, а платить сполна - приходится ему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Удивительная таблица! (автор - я, источник: сайт "Минфин") Обратите внимание, с какой поразительной точностью совпадал расчётный курс долара к гривне по формуле (м0 делить на размер ЗВР) с начала 2000х годов. И как эти курсы сильно стали не совпадать в 2008 году, 2012 г, и с 2016 по 2019г Вот уже 3 года подряд расчётный курс через размеры ЗВР и М0 (наличные деньги вне банков) сильно не совпадают. Здесь ситуация на пользу укрепления гривны. НЕужели в начале 2000х годов курс бакса тупо определяли таким простым образом? Так что, цель на 16? Ужос!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 лис, 2019 16:21, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234 написав:Так что для пересичного вообще идеальный вариант - не занимать вообще, т.к. пересичному с этого ничего не перепадает, а платить сполна - приходится ему
Вообще то кредиты берут или лохи или мошенники (в сговоре или не в говоре с банкирами), Здравомыслящий человек кредит брать не никогда не будет. Это касается и государства. Брать кредиты от МВФ - это и я так могу страной править