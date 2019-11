Додано: Суб 23 лис, 2019 18:39

budivelnik написав: flyman написав: нагадаємо, що ВФЯ теж просив уступки ЄС щодо Асоціації щодо ЄС.

Принципові ЄС уступок не дали. Зато ВВП дав 3 ярди і готовий був дати ше 12.

Зараз ІВК каже, що ВВП готовий дати 100 ярдів.

Мяч на стороні прнципового МВФ ...

Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.

Якихось пять років тому давали 3 млрд і обіцяли ще 12....

Сьогодні ________________дають100 млрд

боюсь, що там може бути подібна відповідь як з чата Зе-депутата коханці: "це за межами моєї фінансової спроможності" боюсь, що там може бути подібна відповідь як з чата Зе-депутата коханці: "це за межами моєї фінансової спроможності"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/