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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2776277727782779

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:12

Он уехал в ночь на ночной электричке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:25

  Yuri_61 написав:
  Вкладчик1234 написав:Так что для пересичного вообще идеальный вариант - не занимать вообще, т.к. пересичному с этого ничего не перепадает, а платить сполна - приходится ему

Вообще то кредиты берут или лохи или мошенники (в сговоре или не в
говоре с банкирами),
Здравомыслящий человек кредит брать не никогда не будет.
Это касается и государства.
Брать кредиты от МВФ - это и я так могу страной править
В Украине есть очень выгодные кредиты, товарные например, на некоторые виды товаров в ноль без переплат на срок до двух лет.
vst
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:36

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.

...нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.

Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:47

  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.


денег нет и не надо :mrgreen:
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)

п.с. все буде добре
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:12

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.


денег нет и не надо :mrgreen:
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)

п.с. все буде добре



Инсайдеры из ОП пишут, что Зеленский в категорической форме отказался ко второму чтению вносить правку о продаже земли иностранцам.
Во-первых, голосов не хватит, даже если молодежку Голоса подтянут, группа Коломойского в Слугах предупредила, что не будет за это голосовать, плюс очень много мажоритарников от Слуг тоже не проголосуют за эту поправку.
Во-вторых, опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей не поддерживают идею о продаже земли иностранцам, а Зеленский на сильное падение рейтинга не подписывался, скоро местные выборы, там хорошие деньги крутятся, дело может пострадать.

Да и откровенно говоря, на данный момент легко можно обойтись без этого кредита, жареный петух, который в попу клюет, еще далеко бегает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:нагадаємо, що ВФЯ теж просив уступки ЄС щодо Асоціації щодо ЄС.
Принципові ЄС уступок не дали. Зато ВВП дав 3 ярди і готовий був дати ше 12.
Зараз ІВК каже, що ВВП готовий дати 100 ярдів.
Мяч на стороні прнципового МВФ ...
Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.
А принципові так і далі будуть принциповими.
Так куди Ви збираєтесь спішити?
Якихось пять років тому давали 3 млрд і обіцяли ще 12....
Сьогодні ________________дають100 млрд
Може варто понаступати на мозолі пуйла і ще через 5 років дочекатись 3000 млрд ? :oops:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vst написав:В Украине есть очень выгодные кредиты, товарные например, на некоторые виды товаров в ноль без переплат на срок до двух лет.
Будете сміятись
Взяв в лізинг(фінансовий) авто
Переплата за 2 роки - під 100 000 грн ( авто 600 000 грн)(включаючи КАСКО на 2 роки)
Так як є платником ПДВ - то повертають ПДВ -100 000 грн
Як бачите - можна отримати авто+каско =без переплат(ПДВ то все одно це гроші якіб я перевів)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:38

  budivelnik написав:
  vst написав:В Украине есть очень выгодные кредиты, товарные например, на некоторые виды товаров в ноль без переплат на срок до двух лет.
Будете сміятись
Взяв в лізинг(фінансовий) авто
Переплата за 2 роки - під 100 000 грн ( авто 600 000 грн)(включаючи КАСКО на 2 роки)
Так як є платником ПДВ - то повертають ПДВ -100 000 грн
Як бачите - можна отримати авто+каско =без переплат(ПДВ то все одно це гроші якіб я перевів)

В якій конторі брали і шо за колимага...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:39

  budivelnik написав:
  flyman написав:нагадаємо, що ВФЯ теж просив уступки ЄС щодо Асоціації щодо ЄС.
Принципові ЄС уступок не дали. Зато ВВП дав 3 ярди і готовий був дати ше 12.
Зараз ІВК каже, що ВВП готовий дати 100 ярдів.
Мяч на стороні прнципового МВФ ...
Пересіченом населенню, скоріше за все пофіг, у кого позичати.
А принципові так і далі будуть принциповими.
Так куди Ви збираєтесь спішити?
Якихось пять років тому давали 3 млрд і обіцяли ще 12....
Сьогодні ________________дають100 млрд
Може варто понаступати на мозолі пуйла і ще через 5 років дочекатись 3000 млрд ? :oops:

боюсь, що там може бути подібна відповідь як з чата Зе-депутата коханці: "це за межами моєї фінансової спроможності"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:49

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:
  vst написав:В Украине есть очень выгодные кредиты, товарные например, на некоторые виды товаров в ноль без переплат на срок до двух лет.
Будете сміятись
Взяв в лізинг(фінансовий) авто
Переплата за 2 роки - під 100 000 грн ( авто 600 000 грн)(включаючи КАСКО на 2 роки)
Так як є платником ПДВ - то повертають ПДВ -100 000 грн
Як бачите - можна отримати авто+каско =без переплат(ПДВ то все одно це гроші якіб я перевів)

В якій конторі брали і шо за колимага...якщо не секрет?
Хавал Н6 , а контора.... барабанний дріб - Приват авто в розстрочку....
Офіційно 6% каско(сплата помісячно) і 18% річних на залишок суми.... але хорошим кліієнтам :oops: йдуть на зустріч і дають 12% , є право дострокового погашення(хоч на наступний день , тоді навіть каско платити не треба) але перехід у власність не швидше ніж за рік...
ПС
це не реклама Привату , просто так вийшло , що це одна з реально кращих пропозицій ніж у інших (той самий Ощад з його каско вперед і 0% на два роки) для
а - клієнтів Привату з нормальним оборотом
б - платників ПДВ
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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