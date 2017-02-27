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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 19:29
prodigy написав: zzzzzz написав:
Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.
денег нет и не надо
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)
п.с. все буде добре
натурой брать будут.
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dima_beleb
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:30
Вопрос кредитования очень важная и интересная тема взагали...
В наших реалиях особенно.
Если не учитывать бикбизнес и выше среднего, пересичные тоже, скорее, пытаются брать, нежели работать собственными. Даже, не взирая ,на возможные потери.
Общее продолжительное укрепление родной валюты сподвигает к этому.
Понятно, весь Нормальный мир так живет.
Лишь малый процент среднего и мелкого бизнеса таки пытается крутится собственными средствами, даже при реальной возможности взять оный.
Но, это больше психология, нежели экономика.
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 23 лис, 2019 19:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:32
budivelnik написав: vst написав:
В Украине есть очень выгодные кредиты, товарные например, на некоторые виды товаров в ноль без переплат на срок до двух лет.
Будете сміятись
Взяв в лізинг(фінансовий) авто
Переплата за 2 роки - під 100 000 грн ( авто 600 000 грн)(включаючи КАСКО на 2 роки)
Так як є платником ПДВ - то повертають ПДВ -100 000 грн
Як бачите - можна отримати авто+каско =без переплат(ПДВ то все одно це гроші якіб я перевів)
раз вы платник ПДВ - то вы юр. лицо.
а это совсем другой колинкор.
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dima_beleb
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:47
Формулировка относительно нейтральная. Риски не упомянули- уверен, кому надо о них сказали напрямую, а слать мэссиджи - оказалось напрасным делом. В сентябре публично указали на проблемы , но толку никакого не последовало: давление на НБУ продолжается и даже усилилось, воз с Приватом и ныне там.
Пугать инвесторов не стали - и на том спасибо!
Наши кормят обещаниями и первыми чтениями МВФ. МВФ обещает вернуться после того, как будет выполнено домашнее задание.
Думаю, схемы типа "принимаем закон - радуем МВФ - откатываем закон через конституционный суд" (как было с незаконным обогащением) нашим западным партнерам давно известны. А потому с гарантиями по основному вопросу будет сложно.
Ну и кредит доверия тает вместе с невыполненными обещаниями, которые так щедро раздаются на инвестконференциях.
Что ж, ставки сделаны и очень высоки. Будем надеяться на победу здравого смысла
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:51
flyman написав: Qwerty написав:
А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!
а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?
зараз напевно є більш технологічні легші і практичніші матеріали ніж хутро ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:53
freeze написав: prodigy написав: zzzzzz написав:
Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.
денег нет и не надо
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)
п.с. все буде добре
Инсайдеры из ОП пишут, что Зеленский в категорической форме отказался ко второму чтению вносить правку о продаже земли иностранцам.
Во-первых, голосов не хватит, даже если молодежку Голоса подтянут, группа Коломойского в Слугах предупредила, что не будет за это голосовать, плюс очень много мажоритарников от Слуг тоже не проголосуют за эту поправку.
Во-вторых, опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей не поддерживают идею о продаже земли иностранцам, а Зеленский на сильное падение рейтинга не подписывался, скоро местные выборы, там хорошие деньги крутятся, дело может пострадать.
Да и откровенно говоря, на данный момент легко можно обойтись без этого кредита, жареный петух, который в попу клюет, еще далеко бегает.
Поки що байдуже. Якщо інші вагомі фактори мінятися не будуть (включаючи ОВДП) - гривні байдуже. Але зараз гостро стало питання подальшого майбутнього активів. Адже Ахметова з Новинським, Косюка, Бахматюка, Жеваго, групу Рошен, Медведчука і ще кількох менших защемили. Коломойському не вдається розвернутися на повну через міжнародні суди і блокування основних активів, для розблокування яких перший крок - виграти справу Приватбанку тут. А тут ще й з земельною реформою не все так просто, від землі реально відсторонили і іноземців і людей, яким президент дав певні надії.
Дана ситуація може остудити інтерес до ОВДП і у нерезидентів і "нерезидентів". І для "великої приватизації" може не знайтися бажаючих. Зараз сталося так, що у президента немає союзників, навіть корисливих. Обдурти всіх не вдалося. З кимось таки треба обєднуватися.
Тепер треба слідкувати за попитом на ОВДП і подальшм розвитком подій. Через лівуваті розміщення, які залишилися, наврядче якісь сигнали побачимо до кінця року. До того часу, як Зеленський таки визначиться куда буде рухатися далі, все буде залежати від того де валюті "нерезидентів" буде безпечніше: в офшорах під наглядом спецслужб США, Англії, Німеччини чи в Україні без гарантій (на даний момент) повернутися чистими і хоч би в нуль.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 23 лис, 2019 19:59
orest написав:
перший крок - виграти справу Приватбанку тут
Орест, даже интересно, а как Вы понимаете ЭТО ?
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дарий
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:06
дарий написав: orest написав:
перший крок - виграти справу Приватбанку тут
Орест, даже интересно, а как Вы понимаете ЭТО ?
тут = в Украине
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:08
proftpd66 написав:
Нерезы взяли 100млдр овгз.Есть где-то данные сколько взято в кредит под залог?
Если 100млрд кэш которые в залоге , то они могут конвертить в бакс и на овгз забыть ?
И получается что курс подскочит если за 1 день купить 4млрд долларов кэша?
Вариант?
UP
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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