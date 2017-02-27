Додано: Суб 23 лис, 2019 19:53

freeze написав: prodigy написав: zzzzzz написав: Денег нет, но вы держитесь.

Ваш МВФ.

Цьемки бомки.

П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья. Денег нет, но вы держитесь.Ваш МВФ.Цьемки бомки.П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.



денег нет и не надо

пусть без денег справляются (меньше тірить будут)



п.с. все буде добре денег нет и не надопусть без денег справляются (меньше тірить будут)п.с. все буде добре





Инсайдеры из ОП пишут, что Зеленский в категорической форме отказался ко второму чтению вносить правку о продаже земли иностранцам.

Во-первых, голосов не хватит, даже если молодежку Голоса подтянут, группа Коломойского в Слугах предупредила, что не будет за это голосовать, плюс очень много мажоритарников от Слуг тоже не проголосуют за эту поправку.

Во-вторых, опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей не поддерживают идею о продаже земли иностранцам, а Зеленский на сильное падение рейтинга не подписывался, скоро местные выборы, там хорошие деньги крутятся, дело может пострадать.



Да и откровенно говоря, на данный момент легко можно обойтись без этого кредита, жареный петух, который в попу клюет, еще далеко бегает. Инсайдеры из ОП пишут, что Зеленский в категорической форме отказался ко второму чтению вносить правку о продаже земли иностранцам.Во-первых, голосов не хватит, даже если молодежку Голоса подтянут, группа Коломойского в Слугах предупредила, что не будет за это голосовать, плюс очень много мажоритарников от Слуг тоже не проголосуют за эту поправку.Во-вторых, опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство избирателей не поддерживают идею о продаже земли иностранцам, а Зеленский на сильное падение рейтинга не подписывался, скоро местные выборы, там хорошие деньги крутятся, дело может пострадать.Да и откровенно говоря, на данный момент легко можно обойтись без этого кредита, жареный петух, который в попу клюет, еще далеко бегает.

Поки що байдуже. Якщо інші вагомі фактори мінятися не будуть (включаючи ОВДП) - гривні байдуже. Але зараз гостро стало питання подальшого майбутнього активів. Адже Ахметова з Новинським, Косюка, Бахматюка, Жеваго, групу Рошен, Медведчука і ще кількох менших защемили. Коломойському не вдається розвернутися на повну через міжнародні суди і блокування основних активів, для розблокування яких перший крок - виграти справу Приватбанку тут. А тут ще й з земельною реформою не все так просто, від землі реально відсторонили і іноземців і людей, яким президент дав певні надії.Дана ситуація може остудити інтерес до ОВДП і у нерезидентів і "нерезидентів". І для "великої приватизації" може не знайтися бажаючих. Зараз сталося так, що у президента немає союзників, навіть корисливих. Обдурти всіх не вдалося. З кимось таки треба обєднуватися.Тепер треба слідкувати за попитом на ОВДП і подальшм розвитком подій. Через лівуваті розміщення, які залишилися, наврядче якісь сигнали побачимо до кінця року. До того часу, як Зеленський таки визначиться куда буде рухатися далі, все буде залежати від того де валюті "нерезидентів" буде безпечніше: в офшорах під наглядом спецслужб США, Англії, Німеччини чи в Україні без гарантій (на даний момент) повернутися чистими і хоч би в нуль.