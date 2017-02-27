Додано: Суб 23 лис, 2019 21:01

yp1ripe написав: bobrik1983 написав: Yuri_61

ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$

В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$



При этом:

Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$



А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.



Какой там курс по Вашей формуле выходит? ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$При этом:Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.Какой там курс по Вашей формуле выходит?

Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР. Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.

Дорогой bobrik1983, Ваши слова мне как бальзам на мою истерзанную сомнениями душу!(Если это, конечно, соответствует фактическим данным).МЕня просто выбешивает, что гривна была па 25 - 28,2 долгие годы и тут пришёл июль - ноябрь 2019 и 24 в понедельник - вторник пробьют!Выходит, я дурень, что шесть лет, как курочка по зёрнышку выискивал локальные донца и бегал по кассах в поисках дешёвого долара, так как застебался за свою жизнь терять накопленные деньги из за девальвации гривны. А тут они устроили грандиозную ревальвацию гривны и заставляют таким образом копить в гривне. А потом, когда этого не ждёшь, снова устроят 3-х кратную девальвацию.Большая вероятность, что в высокосный год опять будет мировой экономичкский кризис или рецессия. И опять простые люди будут крайними в этом. Опять потеряют деньги через девальвацию нацвалюты.