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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:49
bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:53
дарий написав: orest написав:
перший крок - виграти справу Приватбанку тут
Орест, даже интересно, а как Вы понимаете ЭТО ?
Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований. ІВК не виводив з країни жодних сумнівних коштів. А ще краще, якщо паралельно буде справа про виведення десятків мільярдів рефінансу з відома та під егідою експрезидента та ексглавинбу. Адже не секрет, що до недавнього часу ІВК спокійно і успішно інвестував в економіку США і ні в кого питань не виникало. І "проблеми з репутацією" почалися через лобіювання та модерацію цього на легко відслідковувані кошти.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:01
yp1ripe написав: bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.
Дорогой bobrik1983, Ваши слова мне как бальзам на мою истерзанную сомнениями душу!
(Если это, конечно, соответствует фактическим данным).
МЕня просто выбешивает, что гривна была па 25 - 28,2 долгие годы и тут пришёл июль - ноябрь 2019 и 24 в понедельник - вторник пробьют!
Выходит, я дурень, что шесть лет, как курочка по зёрнышку выискивал локальные донца и бегал по кассах в поисках дешёвого долара, так как застебался за свою жизнь терять накопленные деньги из за девальвации гривны. А тут они устроили грандиозную ревальвацию гривны и заставляют таким образом копить в гривне. А потом, когда этого не ждёшь, снова устроят 3-х кратную девальвацию.
Большая вероятность, что в высокосный год опять будет мировой экономичкский кризис или рецессия. И опять простые люди будут крайними в этом. Опять потеряют деньги через девальвацию нацвалюты.
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Yuri_61
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:08
bobrik1983 написав:
А Вы не прикидывали, сколько на сегодня в МО содержит реальных денег и сколько там бумажек ОВГЗ?
их там нет в Мо (это деньги на руках у населения
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Yuri_61
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:13
lapay написав:
Зменшили зовнішній держборг і збільшили ЗВР, за рахунок збільшення доларового еквівалента внутрішнього держборгу, попутно збільшивши вартість обслуговування держборгу і заваливши бюджет.
Оце і весь фокус.
Полечи себе зрадофильство.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:14
дарий написав:
Юрий - Вы Жили! А то б не интересно сидели на своих депозитах....
А жизть-то зачем?
пропала романтика (ролики, кеды, сладкий курс)
отбили напрочь хобби хомячить баксы
когнитивный диссонанс случился
гривна стала самой надёжной валютой в 2019 году в мире!
хочется проснутся от этого кошмара и не могу!
Госбюджет не будет выполнен, цены бешенно растут (на твёрдые сыры, в частности, зато гривна самая крепкая валюта в мире и продолжает пугающе укрепляться, делая баксодержателей всё беднее и беднее. А ведь к любви баксу вы же и приучили тремя девальвациями гривны за 20 лет. Малейший чих в мировой экономики, и гривна впереди планеты всей по обесцениванию. И тут, вдруг, она самая сильная стала, и концу укрепления края не видно.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 23 лис, 2019 21:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:14
Moneta написав:
Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.
"Хохлам повезло. Теперь запад будет делать из них людей." /С.Демура/
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:23
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
По сообщениям СМИ, федеральные прокуроры расследуют возможные нарушения Джулиани относительно финансирования избирательных кампаний и незаконного лоббирования.
Отмечалось, что расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.
Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, пишет Time.
Издание отмечает, что показания Коболева могут последовать за показаниями другого руководителя "Нафтогаза", Андрея Фаворова, которые он дал следователям в четверг в Нью-Йорке.
Весело)))))))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:24
prodigy написав:
денег нет и не надо
zzzzzz написав:
Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)
п.с. все буде добре
та нет.
это маленькі украінці кушать меньше будут
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