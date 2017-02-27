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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 20:49
bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 20:53
дарий написав: orest написав:
перший крок - виграти справу Приватбанку тут
Орест, даже интересно, а как Вы понимаете ЭТО ?
Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований. ІВК не виводив з країни жодних сумнівних коштів. А ще краще, якщо паралельно буде справа про виведення десятків мільярдів рефінансу з відома та під егідою експрезидента та ексглавинбу. Адже не секрет, що до недавнього часу ІВК спокійно і успішно інвестував в економіку США і ні в кого питань не виникало. І "проблеми з репутацією" почалися через лобіювання та модерацію цього на легко відслідковувані кошти.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:14
Moneta написав:
Місія МВФ поїхала з України без результатів, про це НВ повідомили два джерела.
"Хохлам повезло. Теперь запад будет делать из них людей." /С.Демура/
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:23
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.
По сообщениям СМИ, федеральные прокуроры расследуют возможные нарушения Джулиани относительно финансирования избирательных кампаний и незаконного лоббирования.
Отмечалось, что расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.
Запланированные закрытые показания Коболева, о которых ранее не сообщалось, могут пролить свет на недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза, пишет Time.
Издание отмечает, что показания Коболева могут последовать за показаниями другого руководителя "Нафтогаза", Андрея Фаворова, которые он дал следователям в четверг в Нью-Йорке.
Весело)))))))
Живите своим умом!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:24
prodigy написав:
денег нет и не надо
zzzzzz написав:
Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.
Цьемки бомки.
П.С. Бабушке приветик и крепкого здоровья.
пусть без денег справляются (меньше тірить будут)
п.с. все буде добре
та нет.
это маленькі украінці кушать меньше будут
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:28
дарий написав:
Вопрос кредитования очень важная и интересная тема взагали...
В наших реалиях особенно.
Если не учитывать бикбизнес и выше среднего, пересичные тоже, скорее, пытаются брать, нежели работать собственными. Даже, не взирая ,на возможные потери.
Общее продолжительное укрепление родной валюты сподвигает к этому.
Понятно, весь Нормальный мир так живет.
Лишь малый процент среднего и мелкого бизнеса таки пытается крутится собственными средствами, даже при реальной возможности взять оный.
Но, это больше психология, нежели экономика.
Кредиты и долги должны быть обязательно!
У каждого. Наряду со сбережениями, заначками и резервами.
Почему?
Во-первых, всегда легче отдавать принудительно, чем копить и хранить.
Во-вторых, деньги быстро обесцениваются. Сегодня миллион стоит квартира, а послезавтра столько же будет стоить буханка хлеба. Помните 90-е?
В-третьих, мы живем на переломе истории. Эпоха бумажных денег вообще заканчивается. Раньше во времена кризисов разные бумажные валюты и деньги вообще спасал стабильный доллар. Если во время следующего кризиса доверие к доллару будет подорвано, все бумажные деньги превратятся в пыль.
Вывод.
Если наделаете сейчас умеренных и подъемных долгов, то потом голова будет болеть у банкиров, но не у вас.
Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36
orest написав:
Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований.
Банк был рабочий. И не Бенина в этом заслуга.
А то, шо он победы своих отрядов (почему-то все забыли бронеинкассмашины на передовой. Тода он, практически, один противостоял россиякам ) в начале войны, воспринял, как старт к очередному обогащению - то таке...
Там много чего было...
Здесь, в колхозе, многое было не совсем так, как показывали инфо каналы.
Ну не убедил Петю (тот Себя Главным считал...). Да и америкосы полукриминал не очень полюбляют..
Дальше они тупо выводили шо могут.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:44
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:45
vst например ? можно в приват или тут ссылки
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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