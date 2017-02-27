дарий написав:Вопрос кредитования очень важная и интересная тема взагали... В наших реалиях особенно. Если не учитывать бикбизнес и выше среднего, пересичные тоже, скорее, пытаются брать, нежели работать собственными. Даже, не взирая ,на возможные потери. Общее продолжительное укрепление родной валюты сподвигает к этому. Понятно, весь Нормальный мир так живет. Лишь малый процент среднего и мелкого бизнеса таки пытается крутится собственными средствами, даже при реальной возможности взять оный. Но, это больше психология, нежели экономика.
Кредиты и долги должны быть обязательно! У каждого. Наряду со сбережениями, заначками и резервами. Почему? Во-первых, всегда легче отдавать принудительно, чем копить и хранить. Во-вторых, деньги быстро обесцениваются. Сегодня миллион стоит квартира, а послезавтра столько же будет стоить буханка хлеба. Помните 90-е? В-третьих, мы живем на переломе истории. Эпоха бумажных денег вообще заканчивается. Раньше во времена кризисов разные бумажные валюты и деньги вообще спасал стабильный доллар. Если во время следующего кризиса доверие к доллару будет подорвано, все бумажные деньги превратятся в пыль. Вывод. Если наделаете сейчас умеренных и подъемных долгов, то потом голова будет болеть у банкиров, но не у вас. Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
orest написав:Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований.
Банк был рабочий. И не Бенина в этом заслуга. А то, шо он победы своих отрядов (почему-то все забыли бронеинкассмашины на передовой. Тода он, практически, один противостоял россиякам ) в начале войны, воспринял, как старт к очередному обогащению - то таке... Там много чего было... Здесь, в колхозе, многое было не совсем так, как показывали инфо каналы. Ну не убедил Петю (тот Себя Главным считал...). Да и америкосы полукриминал не очень полюбляют.. Дальше они тупо выводили шо могут.
zzzzzz написав:Он уехал в ночь на ночной электричке
еще мельче можно ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь. Ваш МВФ.
Не преувеличивайте роль МВФ. МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам. Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот. Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах. И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать.
bobrik1983 написав:Yuri_61 ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$ В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом: Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись. Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ... В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Который кстати и мог приложить свои рученки к нынешнему укреплению нац.валюты (так же само как и в 2015 к удешевлению гривны, по слухам которые тогда были). Ему ж здесь со своими грантоедами и грантососками как маслом намазано. Это еще тот товарищ.
bobrik1983 написав:Yuri_61 ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$ В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом: Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.
почему гривневые ? там же есть много долларовых
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа