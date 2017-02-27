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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:45
Не преувеличивайте роль МВФ.
МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам.
Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот.
Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах.
И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать.
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:52
Libo
Конечно можно не брать у МВФ под 1,5%
Лучше евробонды под 7% разместить и всем сказать что мы очень умные.
Кредитами МВФ можно пренебрегать когда ставки по нашим евробондам будут в районе 1-3%
Живите своим умом!
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:56
все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда
И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись.
Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее
Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ...
В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто? безсмертный дядюшка Сорос.
Который кстати и мог приложить свои рученки к нынешнему укреплению нац.валюты (так же само как и в 2015 к удешевлению гривны, по слухам которые тогда были).
Ему ж здесь со своими грантоедами и грантососками как маслом намазано.
Это еще тот товарищ.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:05
почему гривневые ? там же есть много долларовых
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:07
Лучше взять под 20% в долларах чем развалить все что можно под 1.5%
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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