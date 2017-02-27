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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27802781278227832784>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:45

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:45

  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.


Не преувеличивайте роль МВФ.
МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам.
Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот.
Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах.
И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:52

Libo

Конечно можно не брать у МВФ под 1,5%
Лучше евробонды под 7% разместить и всем сказать что мы очень умные.

Кредитами МВФ можно пренебрегать когда ставки по нашим евробондам будут в районе 1-3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:56

  bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$

При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$

А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.

Какой там курс по Вашей формуле выходит?

все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США :roll: Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки :lol: Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда
И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись.
Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее :mrgreen:
Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ...
В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:кто стоит за преЗЕдентом не ясно


кто? безсмертный дядюшка Сорос.

Который кстати и мог приложить свои рученки к нынешнему укреплению нац.валюты (так же само как и в 2015 к удешевлению гривны, по слухам которые тогда были).
Ему ж здесь со своими грантоедами и грантососками как маслом намазано.
Это еще тот товарищ. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:05

  yp1ripe написав:
  bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$

При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$

А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.

Какой там курс по Вашей формуле выходит?

Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.

почему гривневые ? там же есть много долларовых
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:07

  zzzzzz написав:Libo

Конечно можно не брать у МВФ под 1,5%
Лучше евробонды под 7% разместить и всем сказать что мы очень умные.

Кредитами МВФ можно пренебрегать когда ставки по нашим евробондам будут в районе 1-3%


Лучше взять под 20% в долларах чем развалить все что можно под 1.5% :)
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:16

  yama написав: кто стоит за преЗЕдентом не ясно ...


А кто там сейчас?
Та вроде Володька, Зеленский!
А кто его поддерживает?..
Да никто его не поддерживает, сам ходит!..

  yama написав:Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей


Я верю в честность президента
И неподкупность постовых
В заботу банка о клиентах
В русалок верю, в домовых... :oops: 8)

  yama написав:точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...

поверьте в большой игре о пешке вообще не думают. Пешке пора бы подумать о том, как она докатилась до такой жизни, и - о вечный вопрос - "что делать?"

Если серьезно - то смысл более чем понятен. Идет ограбление государства - финансовое, интеллектуальное, ресурсное. Неплохая статья о варративах мейд ин Яресько, почитайте. ОВГЗ. Заробитчане. Янтарь. Земля еще... Богатая страна. Грабят, а дуракам басни рассказывают то одни, то другие.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 23 лис, 2019 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.


Не преувеличивайте роль МВФ.
МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам.
Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот.
Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах.
И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать. :?


Брат , наверни сотку .
Ну бред , бред , бред ...
Особенно про НБУ , который каждый рабочий день слизывает по 30 млн., а так да доллар,никому не нужен , даже Доллярчику .
Все озаботились , как от доллара избавиться!
Юрчик 61 вон волком воет , на кой хрен купил .?!
Эти заробитчане(чертовы) валюту присылают.(идиоты обвалившие курс в Украине ).

Но я видел , что произошло с МММ , мудрым бобром "Хопер", тоже будет и с другими пирамидами .

Начались неприятные вещи для экспортеров металла,сельхозхозяйств и т.д.
Поверьте , мы многое еще увидим !
Вы скажите , та НЕТ , ВСЕ нормально , надо больше долгов набрать и нам ....простят...

НАМ не простят очень многое , а самое главное ,это зеленую , беспробудную тупость .
Как ВЫ любите писать "ВЫ ВСЕ ЗА ЭТО РАСПЛАТИТЕСЬ "(УКРАИНА)
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:21

  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
8) 8) 8)
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм :?:

P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Суб 23 лис, 2019 22:31, всього редагувалось 3 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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