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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2781278227832784>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:23

  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.

Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа 8)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24

  Навуходоносор написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.

Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа 8)

Талант не пропьешь))
Он летчик, он в танке горел ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:26

  холява написав:НАМ не простят очень многое , а самое главное ,это зеленую , беспробудную тупость .
Как ВЫ любите писать "ВЫ ВСЕ ЗА ЭТО РАСПЛАТИТЕСЬ "(УКРАИНА)
Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими..
від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати....
Тому
28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону....
А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Моя любимая тема вечных ценностей!
Демура, гад, опошлил...
Но, тем не менее...
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... Phtz_PnY-M:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:35

  yama написав:
  yp1ripe написав:
  bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$

При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$

А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?

Гривневые бумаги по определению не могут учитываться в ЗВР.

почему гривневые ? там же есть много долларовых


Долларовых чего? Человек путает ЗВР и ОВГЗ в собственности НБУ.

В собственности НБУ нет ОВДП номинированных в валюте.
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:36

  budivelnik написав:Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими..
від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати....
Тому
28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону....
А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.

та ви що ? а як же ОРДЛО ? ~179 км за рiк чи два у зворотньому напрямку ! тепер оцих 179 км поділіть на 0,1 = 1790 днів що складає всього лиш 5 років ( які треба відіграти), а ще згадайте що з 2014 , а це ще 5 років - ми топчемося на місці.

P.S. Доречі у всіх вже догоріла свічка на вікні ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:40

yama

ДОГОРИЛА ...
..еще завтра в церкви поставлю.
В том числе и за Ваше ЗДОРОВЬЕ.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява, Вы вроде грамотный и порядочный человек, однако становитесь слегка агрессивным..
Надеюсь, возрастное...
\Шо не так, не обижайтесь...
К Вам, правда, уважуха.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:53

  yama написав:
  budivelnik написав:Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими..
від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати....
Тому
28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону....
А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.
та ви що ? а як же ОРДЛО ? ~179 км за рiк чи два у зворотньому напрямку ! тепер оцих 179 км поділіть на 0,1 = 1790 днів що складає всього лиш 5 років ( які треба відіграти), а ще згадайте що з 2014 , а це ще 5 років - ми топчемося на місці.

P.S. Доречі у всіх вже догоріла свічка на вікні ?
1 Гляньте на те що у своїй попередній цитаті я виділив червоним кольором
2 Радує , що Ви вже не сперичаєтесь про ті 1000 км, на які від Західного до Східного кордону, перемістились вподобання Українців
В 1991 голосували за Кравчука і проти Чорновола за 179 км від Східного кордону
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:54

  дарий написав:
  orest написав:Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований.


Банк был рабочий. И не Бенина в этом заслуга.
А то, шо он победы своих отрядов (почему-то все забыли бронеинкассмашины на передовой. Тода он, практически, один противостоял россиякам ) в начале войны, воспринял, как старт к очередному обогащению - то таке...
Там много чего было...
Здесь, в колхозе, многое было не совсем так, как показывали инфо каналы.
Ну не убедил Петю (тот Себя Главным считал...). Да и америкосы полукриминал не очень полюбляют..
Дальше они тупо выводили шо могут.
8)

Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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