холява написав:НАМ не простят очень многое , а самое главное ,это зеленую , беспробудную тупость . Как ВЫ любите писать "ВЫ ВСЕ ЗА ЭТО РАСПЛАТИТЕСЬ "(УКРАИНА)
Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими.. від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати.... Тому 28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону.... А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими.. від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати.... Тому 28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону.... А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.
та ви що ? а як же ОРДЛО ? ~179 км за рiк чи два у зворотньому напрямку ! тепер оцих 179 км поділіть на 0,1 = 1790 днів що складає всього лиш 5 років ( які треба відіграти), а ще згадайте що з 2014 , а це ще 5 років - ми топчемося на місці.
P.S. Доречі у всіх вже догоріла свічка на вікні ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
budivelnik написав:Все що нас не вбиває - робить нас сильнішими.. від прививки проти дифтерії до прививки від росія-брати.... Тому 28 років з перемінним успіхом , кордон який поділяє євроспрямованих українців і російськоспрямованих - по 100 м в день -рухається в напрямку російського кордону.... А з зеленими (будь-то доларами чи президентами)-Україна потихеньку справиться.
та ви що ? а як же ОРДЛО ? ~179 км за рiк чи два у зворотньому напрямку ! тепер оцих 179 км поділіть на 0,1 = 1790 днів що складає всього лиш 5 років ( які треба відіграти), а ще згадайте що з 2014 , а це ще 5 років - ми топчемося на місці.
P.S. Доречі у всіх вже догоріла свічка на вікні ?
1 Гляньте на те що у своїй попередній цитаті я виділив червоним кольором 2 Радує , що Ви вже не сперичаєтесь про ті 1000 км, на які від Західного до Східного кордону, перемістились вподобання Українців В 1991 голосували за Кравчука і проти Чорновола за 179 км від Східного кордону
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
orest написав:Отримати рішення суду про те, що націоналізація банку проведена незаконно. Що банк був робочий, не розграбований.
Банк был рабочий. И не Бенина в этом заслуга. А то, шо он победы своих отрядов (почему-то все забыли бронеинкассмашины на передовой. Тода он, практически, один противостоял россиякам ) в начале войны, воспринял, как старт к очередному обогащению - то таке... Там много чего было... Здесь, в колхозе, многое было не совсем так, как показывали инфо каналы. Ну не убедил Петю (тот Себя Главным считал...). Да и америкосы полукриминал не очень полюбляют.. Дальше они тупо выводили шо могут.
Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.