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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:58
zzzzzz написав: Навуходоносор написав: Libo написав:
Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа
Талант не пропьешь))
Он летчик, он в танке горел ))
НуЛибоОнвседаЛибо!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:02
orest написав:
Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...
Спасибо, что отвечаете и не морозитесь.
Значит, Форумчанин року, Честный.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:33
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