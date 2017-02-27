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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2781278227832784

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:58

  zzzzzz написав:
  Навуходоносор написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.

Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа 8)

Талант не пропьешь))
Он летчик, он в танке горел ))


НуЛибоОнвседаЛибо! :D
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...

Спасибо, что отвечаете и не морозитесь.
Значит, Форумчанин року, Честный.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 90b94491a8
Всем хорошего настроения!
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