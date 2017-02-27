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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2782278327842785>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:58

  zzzzzz написав:
  Навуходоносор написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.

Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа 8)

Талант не пропьешь))
Он летчик, он в танке горел ))


НуЛибоОнвседаЛибо! :D
Лично мне - Нравится! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...

Спасибо, что отвечаете и не морозитесь.
Значит, Форумчанин року, Честный.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://hostingkartinok.com/show-image. ... 90b94491a8
Всем хорошего настроения!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:47

Появилась вот такая информация

12 ноября появилось решение апелляционного суда США по девятому округу, по которому КБ "Южное" и госпредприятие "Южный машиностроительный завод" проиграли $200 млн американскому Boeing в деле международного консорциума "Морской старт"

По информации юридического издания Law 360, в 2013 году компания Boeing подала иск о нарушении условий контракта против украинских компаний. Основанием стал переведенный на Boeing пакет с гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов, связанный с "Морским стартом".

Суд длился 6 лет, разбирательства проходили в США, Швеции, России и Великобритании. Апелляции и доказательства украинцев суд окончательно отклонил, и теперь государство Украина должно $200 млн корпорации Boeing.


Фейк или нет?
И если не фейк то...

Чем грозит и как будут решать?
Кидать американцев или просить "понять и простить"?
Востаннє редагувалось Shram в Суб 23 лис, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Благодарю. Выздоравливайте.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:51

  АндрейМ написав:
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту?
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.



Поставил плюсик пользователю на странице 2770 (хотя особо и не помогло пока что ,кажется) за сообщение не только по теме, но и в "десятку",
а то у нас в топ-недели ответов намечается десятка тех,кто лишний раз плюнул в сторону Дубинского :(
В принципе не спорю,одиозный врун и манипулятор,заискивающе лижущий руки хозяину как собаченка.
Но давайте все-таки не забывать,что ветка финансовая :!: и в топ_недели заслуживает попасть именно финансовое сообщение, а не очередной плевок в сторону Дубинского.
А АндрейМ ,похоже,лучше чем все наше правительство , межбанк и остальные тучи особо одаренных разбирается как в финансах, так и в том, что полезно для экономики страны.

Поддержим чела? :?:
Востаннє редагувалось Автор77 в Суб 23 лис, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:53

  yama написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм :?:

P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:


Сейчас над этим работаю.
По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто.
Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги.
Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:07

  дарий написав:Холява, Вы вроде грамотный и порядочный человек, однако становитесь слегка агрессивным..

И к тому же паникером, вроде Юрия-61го.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:09

  yama написав:
  flyman написав:
  Qwerty написав:А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!

а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?

зараз напевно є більш технологічні легші і практичніші матеріали ніж хутро ?

тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо, Вы часом не Троцкий, случайно убежавший от топора в Мексике? :roll: :oops:
дарий
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