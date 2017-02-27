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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:58
zzzzzz написав: Навуходоносор написав: Libo написав:
Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
Это мы уже слышали.
Коллега, Вы не рассказали, как из института журналистики докатились до файненс.уа
Талант не пропьешь))
Он летчик, он в танке горел ))
НуЛибоОнвседаЛибо!
Лично мне - Нравится!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:02
orest написав:
Я достатньо знаю про тоді і не тільки. Не раз бував у "вашому колгоспі". Але життя триває. І зараз є зараз... Главний перегнув палку, а ІВК нічого ніколи і нікому не забуває...
Спасибо, что отвечаете и не морозитесь.
Значит, Форумчанин року, Честный.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:33
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:47
Появилась вот такая информация
12 ноября появилось решение апелляционного суда США по девятому округу, по которому КБ "Южное" и госпредприятие "Южный машиностроительный завод" проиграли $200 млн американскому Boeing в деле международного консорциума "Морской старт"
По информации юридического издания Law 360, в 2013 году компания Boeing подала иск о нарушении условий контракта против украинских компаний. Основанием стал переведенный на Boeing пакет с гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов, связанный с "Морским стартом".
Суд длился 6 лет, разбирательства проходили в США, Швеции, России и Великобритании. Апелляции и доказательства украинцев суд окончательно отклонил, и теперь государство Украина должно $200 млн корпорации Boeing.
Фейк или нет?
И если не фейк то...
Чем грозит и как будут решать?
Кидать американцев или просить "понять и простить"?
Востаннє редагувалось Shram
в Суб 23 лис, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:48
Благодарю. Выздоравливайте.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:51
АндрейМ написав:
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту?
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Поставил плюсик пользователю на странице 2770 (хотя особо и не помогло пока что ,кажется) за сообщение не только по теме, но и в "десятку",
а то у нас в топ-недели ответов намечается десятка тех,кто лишний раз плюнул в сторону Дубинского
В принципе не спорю,одиозный врун и манипулятор,заискивающе лижущий руки хозяину как собаченка.
Но давайте все-таки не забывать,что ветка финансовая
и в топ_недели заслуживает попасть именно финансовое сообщение, а не очередной плевок в сторону Дубинского.
А АндрейМ ,похоже,лучше чем все наше правительство , межбанк и остальные тучи особо одаренных разбирается как в финансах, так и в том, что полезно для экономики страны.
Поддержим чела?
Востаннє редагувалось Автор77
в Суб 23 лис, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 23:53
yama написав: Libo написав:
Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм
P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Сейчас над этим работаю.
По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто.
Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги.
Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
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Додано: Нед 24 лис, 2019 00:07
дарий написав:
Холява, Вы вроде грамотный и порядочный человек, однако становитесь слегка агрессивным..
И к тому же паникером, вроде Юрия-61го.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Нед 24 лис, 2019 00:09
yama написав: flyman написав: Qwerty написав:
А чому у вашому переліку зроблено акцент на чоловічих норкових шапках?! Жіночі норковій шапки вважалися менш цінними чи у вас такої не було?!
а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?
зараз напевно є більш технологічні легші і практичніші матеріали ніж хутро ?
тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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