RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2782278327842785

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:18

  yama написав:
  bobrik1983 написав:Yuri_61
ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$
В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$

При этом:
Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$

А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.

Какой там курс по Вашей формуле выходит?

все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США :roll: Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки :lol: Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда
И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись.
Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее :mrgreen:
Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ...
В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...

попробую побути в шкурі Лібо:
"невже євреї погодяться щоб Умань була у Мордора?"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16737
З нами з: 09.03.14
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:21

ЗЫ

Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах …
Я еще забыл упомянуть, про ложки … :idea:
Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7476
З нами з: 14.11.11
Подякував: 316 раз.
Подякували: 3708 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо, ну ложки это уже совсем как всегда....
Хотя бы уж вилки... :(
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 21.01.17
Подякував: 762 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:26

  Libo написав:
  yama написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм :?:

P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:


Сейчас над этим работаю.
По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто.
Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги.
Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …

:lol: :lol: :lol:

а квіти за що?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16737
З нами з: 09.03.14
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если по приколу - покупайте золотые и серебряные инвестиционные монеты Архистратиги в ком, гос. банках, др.фин.учереждениях, ну и НБУ.
Уже давал инфо давно.

Токо Архистратиги НБУ котирует не только по продаже, но и по покупке.
Причем, реально, ежедневно, выкупает и продает по своим котировкам.

https://bank.gov.ua/control/uk/bullionc ... stry/today

По другим валютообразным НБУ с физиками не работает.

Ну, акромя, выдачи лицензий.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 лис, 2019 01:15, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 21.01.17
Подякував: 762 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:08

  Libo написав:ЗЫ

Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах …
Я еще забыл упомянуть, про ложки … :idea:
Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду? :roll:

Покупайте биткоин. Создайте себе хороший пароль и носите свои деньги в своей голове. :)

Разве это не прекрасно ?!
andrein
 
Повідомлень: 441
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"А хавать я чем буду? :roll:"
:D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 21.01.17
Подякував: 762 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2782278327842785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yp1ripe, дарий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1622, 1623, 1624
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16231 1973596
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 15:48
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6744 1477221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 38796
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.