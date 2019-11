Додано: Нед 24 лис, 2019 00:18

ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$

В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$



При этом:

Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$



А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.



все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда

И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись.

Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее

Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ...

попробую побути в шкурі Лібо:

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

