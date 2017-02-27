bobrik1983 написав:Yuri_61 ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$ В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом: Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись. Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ... В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...
попробую побути в шкурі Лібо: "невже євреї погодяться щоб Умань була у Мордора?"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах … Я еще забыл упомянуть, про ложки … Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду?
Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет. Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм
P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Сейчас над этим работаю. По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто. Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги. Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
а квіти за що?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах … Я еще забыл упомянуть, про ложки … Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду?
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