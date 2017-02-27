bobrik1983 написав:Yuri_61 ЗВР Нацбанка - 21,4 млр.$ В структуре ЗВР Нацбанка - ценные бумаги занимают около 77% - это 16,5 млр.$
При этом: Портфель ОВГЗ (ценные бумаги правительства Укр.) у Нацбанка - 337 млд.грн или 14 млр.$
А теперь представим, что правительство банкрот и чистый ЗВР нацбанка резко становиться 21,4-14= 7,4млр.$.
Какой там курс по Вашей формуле выходит?
все верно ! и я согласен что будет ж...а . Но есть сторонники теории ( не будем показывать пальцем) что нас взяли в "золотой миллиард" а значит могут нас ( Украину) накачать деньгами в долг как США Еще давно ходил слух что Украина 51-й штат Америки Так может и в правду решат из нашего гетто понемногу сделать нормальный штат ??? может есть какие-то косвенные доказательства ? Вот только на такое чудо надежда И преЗЕдент яркий тому пример , он ничего не решает. кто стоит за преЗЕдентом не ясно ... не надо говорить про Коломойского ..это был ло бы слишком просто и слишком наивно, тем более Коломойский имеет проблемы с фемидой США и пока эти проблемы никуда не делись. Я сторонник конспирологических теорий - они лучше всего объясняют суть происходящих вещей , значительно лучше чем все прогнозисты фундаменталисты и так далее Я бы смотрел на глобальную картину кому выгодна успешная и благополучная Украина ? Есть также теория что США не выгодно благополучие Украины ... В общем и в частности я бы смотрел на курс с позиции геополитики , без привязки к каким-то местечковым движениям . На политической арене Украина далеко не так самостоятельна как нам бы того хотелось за нас решают , точнее мы разменная пешка в большой игре смысл которой до конца не понятен ...
попробую побути в шкурі Лібо: "невже євреї погодяться щоб Умань була у Мордора?"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах … Я еще забыл упомянуть, про ложки … Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду?
Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет. Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм
P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Сейчас над этим работаю. По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто. Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги. Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
а квіти за що?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кстати, про драгметаллы в слитках или в монетах … Я еще забыл упомянуть, про ложки … Будут комиссары и опера шмонать ваши ячейки, сейфы и матрасы, а вот по ящикам на кухне шарить пристально вряд ли будут … И даже если обнаружат столовую посуду и приборы из серебра, то не имеют право забрать … Оно не в форме банковского металла (не в слитках) раз, а во-вторых это орудие труда, кухонная утварь … А хавать я чем буду?
Покупайте биткоин. Создайте себе хороший пароль и носите свои деньги в своей голове.
Разве это не прекрасно ?!
Востаннє редагувалось andrein в Нед 24 лис, 2019 01:38, всього редагувалось 1 раз.
По другим валютообразным НБУ с физиками не работает.
Ну, акромя, выдачи лицензий.
Спасибо за монеты . По поводу нумизматики как то мне с трудом вериться в ценность обычных монет, вот к примеру обычные ( не эксклюзивные и без брака) монеты СССР сейчас никому не нужны, только самые самые редкие которые чеканились чуть ли не по 100 шт. Возможно Архистратиг Михаил эксклюзивная монета. Не понимаю зачем такие маааленькие номиналы делать ? Можете привезти пример монет которые подорожали ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
По другим валютообразным НБУ с физиками не работает.
Ну, акромя, выдачи лицензий.
Спасибо за монеты . По поводу нумизматики как то мне с трудом вериться в ценность обычных монет, вот к примеру обычные ( не эксклюзивные и без брака) монеты СССР сейчас никому не нужны, только самые самые редкие которые чеканились чуть ли не по 100 шт. Возможно Архистратиг Михаил эксклюзивная монета. Не понимаю зачем такие маааленькие номиналы делать ? Можете привезти пример монет которые подорожали ?
Ты внимательно читай, речь идеи о серебряных и золотых монетах. Они имеют три стоимости - стоимость драгметалла, номинальную и нумизматическую. Гарантированно и всегда в монете будет присутствовать стоимость драгметалла. Её у неё не заберет ни один декрет. По этой стоимости её у тебя всегда купят. Переплавят и сделают зубы. Пример. Я месяц назад покупал серебряный Архистратиг на Подоле по 600 грн. В Америке он сейчас стоит от $40 до $90 в виду его нумизматической стоимости среди коллекционеров в США, в зависимости от магазина. Его стоимость никогда не упадет ниже текущей стоимости одной унции серебра. Аналогичная ситуация с золотым. Когда всё во главе с бумажным долларом рухнет, в Киеве квартира будет стоить 50 одноунцевых золотых монет, или порядка тыщи серебряных, или порядка трехсот серебряных столовых ложек. А в месячную получку вам будут выдавать одну унцевую золотую или тридцать серебряных. Но на них вам придется еще и жить. Начнется эпоха медленного накопления золота и серебра. Начинайте это делать немедленно.