Помните из классической литературы? - Сколько стоит? - А стоит оно в зависимости от того, чем барин платить изволят-с - ассигнациями или золотом … Так вот грядёт совершенно новая финансовая эпоха. Ассигнаций, валют и пр. дурилова от вечного жида больше не будет. Эквивалент будет единый для всего мира. Который нам дал Бог. Настало это время. Пора.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1". Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", - сказав прем’єр.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1". Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
Новость конечно позитивна, но не стоит забывать что рейтинг Саа1 находится в группе "высока вероятность дефолта". Например, рейтинг России (ужасно недемократичной, сырьевой, под санкциями, с разрушающейся экономикой) находится на шесть ступенек выше на отметке Ваа3, такой же как у Испании и Португалии.