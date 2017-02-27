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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2783278427852786

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:50

ЗЫ

Помните из классической литературы?
- Сколько стоит?
- А стоит оно в зависимости от того, чем барин платить изволят-с - ассигнациями или золотом …
Так вот грядёт совершенно новая финансовая эпоха. Ассигнаций, валют и пр. дурилова от вечного жида больше не будет. Эквивалент будет единый для всего мира. Который нам дал Бог. Настало это время. Пора. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:17

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ
Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", - сказав прем’єр.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:51

  Ukrainian написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".


Новость конечно позитивна, но не стоит забывать что рейтинг Саа1 находится в группе "высока вероятность дефолта".
Например, рейтинг России (ужасно недемократичной, сырьевой, под санкциями, с разрушающейся экономикой) находится на шесть ступенек выше на отметке Ваа3, такой же как у Испании и Португалии.

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Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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