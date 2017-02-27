Додано: Нед 24 лис, 2019 06:17

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".



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