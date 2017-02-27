Помните из классической литературы? - Сколько стоит? - А стоит оно в зависимости от того, чем барин платить изволят-с - ассигнациями или золотом … Так вот грядёт совершенно новая финансовая эпоха. Ассигнаций, валют и пр. дурилова от вечного жида больше не будет. Эквивалент будет единый для всего мира. Который нам дал Бог. Настало это время. Пора.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1". Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", - сказав прем’єр.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1". Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
Новость конечно позитивна, но не стоит забывать что рейтинг Саа1 находится в группе "высока вероятность дефолта". Например, рейтинг России (ужасно недемократичной, сырьевой, под санкциями, с разрушающейся экономикой) находится на шесть ступенек выше на отметке Ваа3, такой же как у Испании и Португалии.
Libo написав: Ты внимательно читай, речь идеи о серебряных и золотых монетах. Они имеют три стоимости - стоимость драгметалла, номинальную и нумизматическую. Гарантированно и всегда в монете будет присутствовать стоимость драгметалла. Её у неё не заберет ни один декрет. По этой стоимости её у тебя всегда купят. Переплавят и сделают зубы. Пример. Я месяц назад покупал серебряный Архистратиг на Подоле по 600 грн. В Америке он сейчас стоит от $40 до $90 в виду его нумизматической стоимости среди коллекционеров в США, в зависимости от магазина. Его стоимость никогда не упадет ниже текущей стоимости одной унции серебра. Аналогичная ситуация с золотым. Когда всё во главе с бумажным долларом рухнет, в Киеве квартира будет стоить 50 одноунцевых золотых монет, или порядка тыщи серебряных, или порядка трехсот серебряных столовых ложек. А в месячную получку вам будут выдавать одну унцевую золотую или тридцать серебряных. Но на них вам придется еще и жить. Начнется эпоха медленного накопления золота и серебра. Начинайте это делать немедленно.
коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь. Ваш МВФ.
Не преувеличивайте роль МВФ. МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам. Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот. Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах. И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать.
Брат , наверни сотку . Ну бред , бред , бред ... Особенно про НБУ , который каждый рабочий день слизывает по 30 млн., а так да доллар,никому не нужен , даже Доллярчику . Все озаботились , как от доллара избавиться! Юрчик 61 вон волком воет , на кой хрен купил .?! Эти заробитчане(чертовы) валюту присылают.(идиоты обвалившие курс в Украине ).
Но я видел , что произошло с МММ , мудрым бобром "Хопер", тоже будет и с другими пирамидами .
Начались неприятные вещи для экспортеров металла,сельхозхозяйств и т.д. Поверьте , мы многое еще увидим ! Вы скажите , та НЕТ , ВСЕ нормально , надо больше долгов набрать и нам ....простят...
НАМ не простят очень многое , а самое главное ,это зеленую , беспробудную тупость . Как ВЫ любите писать "ВЫ ВСЕ ЗА ЭТО РАСПЛАТИТЕСЬ "(УКРАИНА)
Когда там обвал? наш же еще пару лет могут мариновать
yama написав:vst например ? можно в приват или тут ссылки
В эпицентрах, комфи можно было брать на пол года без переплат (сейчас около 1000гр за пол года на сумму до 100000гр) это про стройматериалы и мебель, бытовая есть акционная в ноль до двух лет (телевизоры, стиралки, холодильники) только нужно выбирать правильный банк там их четыре и брокер. Менеджеры по кредитованию могут вешать переплату, но всегда можно договориться на объеме если суммы нормальные, так же как и о скидке на товар. Год назад брал кое-какой товар в кредит на пол года, сумму точно не помню около 26000гр, переплата вышла до 15гр. за всё, так как платил через приват 24, у меня особые условия были, для человека с улицы переплата составила от 500гр, что то же вменяемо.
холява написав:Начались неприятные вещи для экспортеров металла
І не тільки в нас, але в нас цілий букет:
У 2020 році світ може впритул підійти до глобальної кризи — Парамжит Калон, гендиректор АМКР за підсумками 2019-го її, найімовірніше, вже не буде через незадовільні фінансові результати. У першому півріччі цього року ми відпрацювали зі збитками в 79 млн грн. У другій половині року ціни ще більше впали. Четвертий квартал поки теж не обіцяє нічого хорошого, наші результати будуть негативними. Ситуація з продажами погана, нам довелося знизити обсяги виробництва. Ціни зараз дуже низькі, ми не покриваємо навіть наших постійних витрат. https://nv.ua/ukr/biz/markets/arselormi ... 55144.html
fler написав:
flyman написав:а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?... тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор
Радійте, що норка. Бо, наприклад, соболь, горностай, чорнобурка ще дорожчі
Хто такий дипломат? Це чоловік, спроможний переконати дружину, що розкішна норкова шуба її повнить.
Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет. Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм
P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Сейчас над этим работаю. По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто. Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги. Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...