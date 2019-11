Додано: Нед 24 лис, 2019 09:05

Libo написав:

Ты внимательно читай, речь идеи о серебряных и золотых монетах.

Они имеют три стоимости - стоимость драгметалла, номинальную и нумизматическую. Гарантированно и всегда в монете будет присутствовать стоимость драгметалла. Её у неё не заберет ни один декрет. По этой стоимости её у тебя всегда купят. Переплавят и сделают зубы.

Пример. Я месяц назад покупал серебряный Архистратиг на Подоле по 600 грн. В Америке он сейчас стоит от $40 до $90 в виду его нумизматической стоимости среди коллекционеров в США, в зависимости от магазина. Его стоимость никогда не упадет ниже текущей стоимости одной унции серебра. Аналогичная ситуация с золотым.

Когда всё во главе с бумажным долларом рухнет, в Киеве квартира будет стоить 50 одноунцевых золотых монет, или порядка тыщи серебряных, или порядка трехсот серебряных столовых ложек. А в месячную получку вам будут выдавать одну унцевую золотую или тридцать серебряных. Но на них вам придется еще и жить. Начнется эпоха медленного накопления золота и серебра. Начинайте это делать немедленно.

коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта

