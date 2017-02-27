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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2783278427852786

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:50

ЗЫ

Помните из классической литературы?
- Сколько стоит?
- А стоит оно в зависимости от того, чем барин платить изволят-с - ассигнациями или золотом …
Так вот грядёт совершенно новая финансовая эпоха. Ассигнаций, валют и пр. дурилова от вечного жида больше не будет. Эквивалент будет единый для всего мира. Который нам дал Бог. Настало это время. Пора. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:17

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Україна отримає 900 мільйонів євро на дороги від ЄБРР та ЄІБ
Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", - сказав прем’єр.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:51

  Ukrainian написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".


Новость конечно позитивна, но не стоит забывать что рейтинг Саа1 находится в группе "высока вероятность дефолта".
Например, рейтинг России (ужасно недемократичной, сырьевой, под санкциями, с разрушающейся экономикой) находится на шесть ступенек выше на отметке Ваа3, такой же как у Испании и Португалии.

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Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 08:18

Вилки, ложки... - на гривні, ще мінімум рік, можна весело покататися...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:05

  Libo написав:
Ты внимательно читай, речь идеи о серебряных и золотых монетах.
Они имеют три стоимости - стоимость драгметалла, номинальную и нумизматическую. Гарантированно и всегда в монете будет присутствовать стоимость драгметалла. Её у неё не заберет ни один декрет. По этой стоимости её у тебя всегда купят. Переплавят и сделают зубы.
Пример. Я месяц назад покупал серебряный Архистратиг на Подоле по 600 грн. В Америке он сейчас стоит от $40 до $90 в виду его нумизматической стоимости среди коллекционеров в США, в зависимости от магазина. Его стоимость никогда не упадет ниже текущей стоимости одной унции серебра. Аналогичная ситуация с золотым.
Когда всё во главе с бумажным долларом рухнет, в Киеве квартира будет стоить 50 одноунцевых золотых монет, или порядка тыщи серебряных, или порядка трехсот серебряных столовых ложек. А в месячную получку вам будут выдавать одну унцевую золотую или тридцать серебряных. Но на них вам придется еще и жить. Начнется эпоха медленного накопления золота и серебра. Начинайте это делать немедленно.
8) 8) 8)

коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:28

  холява написав:
  Libo написав:
  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
Ваш МВФ.


Не преувеличивайте роль МВФ.
МВФ - это глобальная обменка, которая дает оборотное топливо национальным обменкам.
Или не дает … Не дает по следующим причинам: (1) национальная обменка в них не нуждается; (2) национальная обменка торгует так, что скоро сдачи нечем давать будет; (3) национальная обменка банкрот.
Нашей национальной обменке сейчас валюта не нужна. Мы ближе к первой категории. Но присутствуют отдельные элементы второй. Глобальной обменке сейчас важно полностью вывести нас в первую категорию. Вот они и настаивают на некоторых мерах.
И мы всецело должны это приветствовать и поддерживать. :?


Брат , наверни сотку .
Ну бред , бред , бред ...
Особенно про НБУ , который каждый рабочий день слизывает по 30 млн., а так да доллар,никому не нужен , даже Доллярчику .
Все озаботились , как от доллара избавиться!
Юрчик 61 вон волком воет , на кой хрен купил .?!
Эти заробитчане(чертовы) валюту присылают.(идиоты обвалившие курс в Украине ).

Но я видел , что произошло с МММ , мудрым бобром "Хопер", тоже будет и с другими пирамидами .

Начались неприятные вещи для экспортеров металла,сельхозхозяйств и т.д.
Поверьте , мы многое еще увидим !
Вы скажите , та НЕТ , ВСЕ нормально , надо больше долгов набрать и нам ....простят...

НАМ не простят очень многое , а самое главное ,это зеленую , беспробудную тупость .
Как ВЫ любите писать "ВЫ ВСЕ ЗА ЭТО РАСПЛАТИТЕСЬ "(УКРАИНА)

Когда там обвал? наш же еще пару лет могут мариновать
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:52

  flyman написав:а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?...
тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор


Радійте, що норка. Бо, наприклад, соболь, горностай, чорнобурка ще дорожчі :D
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:03

  yama написав:vst например ? можно в приват или тут ссылки
В эпицентрах, комфи можно было брать на пол года без переплат (сейчас около 1000гр за пол года на сумму до 100000гр) это про стройматериалы и мебель, бытовая есть акционная в ноль до двух лет (телевизоры, стиралки, холодильники) только нужно выбирать правильный банк там их четыре и брокер. Менеджеры по кредитованию могут вешать переплату, но всегда можно договориться на объеме если суммы нормальные, так же как и о скидке на товар. Год назад брал кое-какой товар в кредит на пол года, сумму точно не помню около 26000гр, переплата вышла до 15гр. за всё, так как платил через приват 24, у меня особые условия были, для человека с улицы переплата составила от 500гр, что то же вменяемо.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Начались неприятные вещи для экспортеров металла


І не тільки в нас, але в нас цілий букет:
У 2020 році світ може впритул підійти до глобальної кризи — Парамжит Калон, гендиректор АМКР
за підсумками 2019-го її, найімовірніше, вже не буде через незадовільні фінансові результати. У першому півріччі цього року ми відпрацювали зі збитками в 79 млн грн.
У другій половині року ціни ще більше впали. Четвертий квартал поки теж не обіцяє нічого хорошого, наші результати будуть негативними. Ситуація з продажами погана, нам довелося знизити обсяги виробництва. Ціни зараз дуже низькі, ми не покриваємо навіть наших постійних витрат. https://nv.ua/ukr/biz/markets/arselormi ... 55144.html


  fler написав:
  flyman написав:а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?...
тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор


Радійте, що норка. Бо, наприклад, соболь, горностай, чорнобурка ще дорожчі :D


Хто такий дипломат? Це чоловік, спроможний переконати дружину, що розкішна норкова шуба її повнить.

Соболь дорожчий, чорнобурка ні. А ще є еко-хутро :)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:14

  Libo написав:
  yama написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм :?:

P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:


Сейчас над этим работаю.
По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто.
Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги.
Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
:lol: :lol: :lol:

в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...
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