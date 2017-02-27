Нет , не правда , я не агрессивный . По видимому Вы редко посещали специфические лечебные заведения и это хорошо. Работа наложила отпечаток. Просто там нельзя говорить тихим , мягким голосом . Просить или увещивать. Надо четко поставленным голосом сообщить , например наблюдаемому, о намерениях. И он четко должен знать , что за этим может последовать.
Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. 2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivn ... ni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб. 3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/ 4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки 5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту. Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол. Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-z ... ku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел. НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. 2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivnevi-depoziti-naselennya-v-sichni-zhovtni-zrosli-na-10-valyutni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб. 3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/ 4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки 5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту. Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол. Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел. НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.
Это скорее не "надлишок", а просто кто то, лишившись властных рычагов, перестал в разгар сезона политической активности выводить по панамским счетам нахомяченное за год бабло со схем.
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Помните из классической литературы? - Сколько стоит? - А стоит оно в зависимости от того, чем барин платить изволят-с - ассигнациями или золотом … Так вот грядёт совершенно новая финансовая эпоха. Ассигнаций, валют и пр. дурилова от вечного жида больше не будет. Эквивалент будет единый для всего мира. Который нам дал Бог. Настало это время. Пора.
Когда все пройдет по такому сценарию, то ужо точно будет не до разноцветных побрякушек. Будет в ходу тушняк, соль, оружие, семена, энергия и ТД.
orest написав:НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що виллється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Шановний Оресте, про інфляцію ви праві. Але не забуваємо про економіку. Якщо би у нас облікова ставка була на рівні 4-5% краще було б стабільні ціни при зміцненні грн до 24-25. Але в наших реаліях мені здається краще підтримати ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28. Бо виходить, що наша гривня дорога і ця її дороговизна нівелює ефект стабільності цін. При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки. Якщо ми адаптувались до курсу 26-27 і при ньому чудово почувались, то для чого щось змінювати і чому не скористатись можливістю накопичити ЗВР навіть шляхом невиконання цілі по інфляції. Я не говорю, що потрібно було мертво скуповувати, щоб тримати курс 27. Але ж і опускатись до 24 не бачу ніякого сенсу. В кінцевому результаті ми отримуємо продукти харчування та послуги які сягають від 50 до 100% вартості європейських, малу інфляцію і населення яке все більше переконується, що хтось їх дурить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Чому тоді ЗВР майже не зростають?
Тому що віддати МВФ треба, в 2019, 1,9 млрд доларів, а всього 6,3 млрд доларів. Тільки залучаємо під набагато вищі відсотки ОВДП, ніж відсотки по боргах, які віддаємо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.