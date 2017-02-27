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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 278427852786278727882789>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:03

  yama написав:vst например ? можно в приват или тут ссылки
В эпицентрах, комфи можно было брать на пол года без переплат (сейчас около 1000гр за пол года на сумму до 100000гр) это про стройматериалы и мебель, бытовая есть акционная в ноль до двух лет (телевизоры, стиралки, холодильники) только нужно выбирать правильный банк там их четыре и брокер. Менеджеры по кредитованию могут вешать переплату, но всегда можно договориться на объеме если суммы нормальные, так же как и о скидке на товар. Год назад брал кое-какой товар в кредит на пол года, сумму точно не помню около 26000гр, переплата вышла до 15гр. за всё, так как платил через приват 24, у меня особые условия были, для человека с улицы переплата составила от 500гр, что то же вменяемо.
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Начались неприятные вещи для экспортеров металла


І не тільки в нас, але в нас цілий букет:
У 2020 році світ може впритул підійти до глобальної кризи — Парамжит Калон, гендиректор АМКР
за підсумками 2019-го її, найімовірніше, вже не буде через незадовільні фінансові результати. У першому півріччі цього року ми відпрацювали зі збитками в 79 млн грн.
У другій половині року ціни ще більше впали. Четвертий квартал поки теж не обіцяє нічого хорошого, наші результати будуть негативними. Ситуація з продажами погана, нам довелося знизити обсяги виробництва. Ціни зараз дуже низькі, ми не покриваємо навіть наших постійних витрат. https://nv.ua/ukr/biz/markets/arselormi ... 55144.html


  fler написав:
  flyman написав:а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?...
тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор


Радійте, що норка. Бо, наприклад, соболь, горностай, чорнобурка ще дорожчі :D


Хто такий дипломат? Це чоловік, спроможний переконати дружину, що розкішна норкова шуба її повнить.

Соболь дорожчий, чорнобурка ні. А ще є еко-хутро :)
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:14

  Libo написав:
  yama написав:
  Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет.
Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм :?:

P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:


Сейчас над этим работаю.
По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто.
Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги.
Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
:lol: :lol: :lol:

в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:28

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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29

дарий

Привет Дарий .
Всегда рад видеть и читать Вас.

Всем Привет и всем Здоровья.

Нет , не правда , я не агрессивный .
По видимому Вы редко посещали специфические лечебные заведения и это хорошо.
Работа наложила отпечаток.
Просто там нельзя говорить тихим , мягким голосом .
Просить или увещивать.
Надо четко поставленным голосом сообщить , например наблюдаемому, о намерениях.
И он четко должен знать , что за этим может последовать.

С Уважением.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:43

  АндрейМ написав:
  Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...

При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? :roll:
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.

Вибачте, але це "махрова популістська джинса" :wink: Реальність наступна
1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.
2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivn ... ni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб.
3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/
4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки
5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту.
Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол.
Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол.
http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-z ... ku-120-mln
5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.
НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25???
П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:58

  orest написав:
  АндрейМ написав:
  Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...

При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? :roll:
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.

Вибачте, але це "махрова популістська джинса" :wink: Реальність наступна
1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.
2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivnevi-depoziti-naselennya-v-sichni-zhovtni-zrosli-na-10-valyutni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб.
3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/
4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки
5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту.
Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол.
Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол.
http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln
5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.
НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25???
П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили... :mrgreen:

інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:06

  orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол.
http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln
5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.

Это скорее не "надлишок", а просто кто то, лишившись властных рычагов, перестал в разгар сезона политической активности выводить по панамским счетам нахомяченное за год бабло со схем.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:09

  flyman написав:інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини.

Что то я уже сомневаюсь в надежном пробое отметки 24 раньше следующей весны, при позитивном сценарии.
Избыток валюты на межбанке уменьшился, а тот что есть нацбанк выкупает подчистую.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:10

orest
Вы все очень хорошо описываете, и приводите аргументы, читаю Вас внимательно и с удовольствием, немного людей здесь так все расписывают. На фразу чем плохо укрепление ответ прост, всех людей опять просто нагибают по полной, большинство моих знакомых за границей и присылают доллары который падает, а цены в атб растут каждую неделю стабильно)
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