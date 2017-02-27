yama написав:vst например ? можно в приват или тут ссылки
В эпицентрах, комфи можно было брать на пол года без переплат (сейчас около 1000гр за пол года на сумму до 100000гр) это про стройматериалы и мебель, бытовая есть акционная в ноль до двух лет (телевизоры, стиралки, холодильники) только нужно выбирать правильный банк там их четыре и брокер. Менеджеры по кредитованию могут вешать переплату, но всегда можно договориться на объеме если суммы нормальные, так же как и о скидке на товар. Год назад брал кое-какой товар в кредит на пол года, сумму точно не помню около 26000гр, переплата вышла до 15гр. за всё, так как платил через приват 24, у меня особые условия были, для человека с улицы переплата составила от 500гр, что то же вменяемо.
холява написав:Начались неприятные вещи для экспортеров металла
І не тільки в нас, але в нас цілий букет:
У 2020 році світ може впритул підійти до глобальної кризи — Парамжит Калон, гендиректор АМКР за підсумками 2019-го її, найімовірніше, вже не буде через незадовільні фінансові результати. У першому півріччі цього року ми відпрацювали зі збитками в 79 млн грн. У другій половині року ціни ще більше впали. Четвертий квартал поки теж не обіцяє нічого хорошого, наші результати будуть негативними. Ситуація з продажами погана, нам довелося знизити обсяги виробництва. Ціни зараз дуже низькі, ми не покриваємо навіть наших постійних витрат. https://nv.ua/ukr/biz/markets/arselormi ... 55144.html
fler написав:
flyman написав:а в мене жона хочу норікову шубу...сказати що це пережиток софка?... тільки хутро, тільки норка, тільки хардкор
Радійте, що норка. Бо, наприклад, соболь, горностай, чорнобурка ще дорожчі
Хто такий дипломат? Це чоловік, спроможний переконати дружину, що розкішна норкова шуба її повнить.
Libo написав:Но долги нужно делать исключительно для инвестиций в вечные ценности - недвижимость, землю, золото и серебро.
вы обещали проштудировать и подсказать как маленькому " пересічному " украинцу ( то есть мне) купить чуток акций какой-то компании , вот читаю уже две недели форум в надежде не пропустить сей ликбез, а его все нет и нет. Или все-таки рекомендуете банковские слитки золота от 10 грамм
P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Сейчас над этим работаю. По этому вопросу скоро предстоит встреча в комиссии по ценным бумагам США. Надо ж чтоб всё было безупречно чисто. Что касается слитков, то я не есть их ярый сторонник. Дело в том, что в некоторых странах слитки классифицируются как банковский металл, который можно продавать только через уполномоченные банки. Монеты же из драгметалла - это уже нумизматика, их можно продавать кому угодно. Не забываем уроки Executive Order 6102 1933 года - тогда слитки подлежали обязательной сдаче по госцене $21, в то время как монеты можно было оставить на руках. Принудительный обмен золота на бумажные деньги. Кстати, тогда в Америке был интересный для современной Украины опыт - все банковские ячейки опечатывались и владелец мог открыть их лишь в присутствии налогового инспектора. Я хочу Зеленому про это написать. А то он ломает голову, как слупить вас 10% за незаконное обогащение и амнистировать. Я б некоторым из вас не только банковские ячейки опечатал, а и квартиры … И домой только в сопровождении опергруппы, прямо к домашнему сейфу и к матрасу. И еще стены прозвонить... И клумбы с цветами …
в Украине очень неприличная маржа на серебряные монеты, таки лучше слитки, но не сейчас, а когда до 8 упадёт...
Нет , не правда , я не агрессивный . По видимому Вы редко посещали специфические лечебные заведения и это хорошо. Работа наложила отпечаток. Просто там нельзя говорить тихим , мягким голосом . Просить или увещивать. Надо четко поставленным голосом сообщить , например наблюдаемому, о намерениях. И он четко должен знать , что за этим может последовать.
Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. 2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivn ... ni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб. 3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/ 4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки 5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту. Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол. Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-z ... ku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел. НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. 2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivnevi-depoziti-naselennya-v-sichni-zhovtni-zrosli-na-10-valyutni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб. 3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/ 4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки 5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту. Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол. Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел. НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.
Это скорее не "надлишок", а просто кто то, лишившись властных рычагов, перестал в разгар сезона политической активности выводить по панамским счетам нахомяченное за год бабло со схем.
orest Вы все очень хорошо описываете, и приводите аргументы, читаю Вас внимательно и с удовольствием, немного людей здесь так все расписывают. На фразу чем плохо укрепление ответ прост, всех людей опять просто нагибают по полной, большинство моих знакомых за границей и присылают доллары который падает, а цены в атб растут каждую неделю стабильно)