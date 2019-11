Додано: Нед 24 лис, 2019 11:58

orest написав: АндрейМ написав: Investor_33 написав: Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...

При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту?

НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то. При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту?НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.

Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна

1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку.

2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivnevi-depoziti-naselennya-v-sichni-zhovtni-zrosli-na-10-valyutni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб.

3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/

4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки

5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту.

Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол.

Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол.

http://www .финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln

5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел.

НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25???

інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини. інфляція від 2013 року десь 280%, девальвація 300%, тобто курс ПА24+- наразі десь біля еквілібриума. Далі зміцнення гривні і є затисканням пружини.

