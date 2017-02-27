Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)... Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...
При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.
Вибачте, але це "махрова популістська джинса" Реальність наступна 1. За 9 місяців 2019 року експорт товарів становив 37,093 млрд доларів, або 107,4% порівняно із 9 місяцями 2018 року. Крім того, більшість експортерів є і імпортерами та мають реалізацію на внутрішньому ринку, при чому не міняють цін. Через що, у звязку з суттєвим зміцненням грн, мають серйозний виграш на імпорті та продажі на внутрішньому ринку. 2. За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року - на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів - відповідно на 2,4% та 10,8% (до 9,35 млрд дол). http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-hrivnevi-depoziti-naselennya-v-sichni-zhovtni-zrosli-na-10-valyutni---na-11 Ростуть і депозити юридичнх осіб. 3. За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тысяч легковых автомобилей на сумму почти в $2,6 млрд. https://delo.ua/business/avtorynok-2019 ... se-360894/ 4. Основними товарними позиціями українського імпорту за 9 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 9,47 млрд доларів; на 12,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Нехай 2,6 млрд - легкові авто, але все одно, практично 7 млрд за 9 місяців обладнання і механізмів якось не вяжеться з занепадом економіки 5. Вишенька на торт. За даними НБУ, за поточний тиждень (з 18 по 22 листопада) він викупив на міжбанку 120 млн дол, не продаючи при цьому валюту. Нагадаємо, з 11 по 15 листопада Нацбанк викупив на ринку 191,8 млн дол, а з 4 по 8 листопада - 372 млн дол. Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!! а тут далі купує. При тому, що ріст ОВДП у нерезидентів в районі 80 млрд грн що у валюті біля 3 млрд, тобто ще більше 2 млрд це надлишок на МБ від інших джерел. НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що вилиється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Чому тоді ЗВР майже не зростають?
Потому что валюта идет на погашение внешних долгов. Одновременно с сокращением внешних долго растут внутренние долги.
orest написав:НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що виллється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Шановний Оресте, про інфляцію ви праві. Але не забуваємо про економіку. Якщо би у нас облікова ставка була на рівні 4-5% краще було б стабільні ціни при зміцненні грн до 24-25. Але в наших реаліях мені здається краще підтримати ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28. Бо виходить, що наша гривня дорога і ця її дороговизна нівелює ефект стабільності цін. При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки. Якщо ми адаптувались до курсу 26-27 і при ньому чудово почувались, то для чого щось змінювати і чому не скористатись можливістю накопичити ЗВР навіть шляхом невиконання цілі по інфляції. Я не говорю, що потрібно було мертво скуповувати, щоб тримати курс 27. Але ж і опускатись до 24 не бачу ніякого сенсу. В кінцевому результаті ми отримуємо продукти харчування та послуги які сягають від 50 до 100% вартості європейських, малу інфляцію і населення яке все більше переконується, що хтось їх дурить.
Я сам і експортер і імпортер і є реалізація на внутрішньому ринку. Ми "пристосувалися" до курсу 8, потім 30, без проблем пристосуємося до 24 чи іншого. Навіть до синусоїдного руху не важко пристосуватися. Коли одні експортують з використанням практично дармової сировини і значної податкової оптимізації, інші експортують через посередників, бо немають дозволів чи сертифікатів, клієнтської бази, малої логістики, коли необхідно конкурувати з незрівнянно сучаснішими технологіями і обладнанням з переваг маючи тільки дешеву робочу силу, інколи сровину - то курс тут питання 48-ме. Тут пару слів ще писав viewtopic.php?p=4777834#p4777834 viewtopic.php?p=4770030#p4770030 Як і 25, 20, 10 чи 5 років тому, нам не про курс треба думати. Фундамент міцної економіки і успішного суспільства-держави це не курс... А нам підкидають то мову, то курс, то релігію і більшість до осатаніння собачиться, тоді як одиниці заробляють при любому курсі, тому що не заламують руки і не шукають винних на стороні (курс, москва, трамп і тд) а шукають шляхи як заробити максимально. Пускання сопель бульками не допомагає стати багатшим...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Чому тоді ЗВР майже не зростають?
Бо валютні борги виплачуються (в основному зовнішні). У нас 2019-2020 - роки максимальних валютних виплат. Потім буде легше.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Дед Мороз написав:Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.
Ти не путай інфляцію і девальвацію. В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі. Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/