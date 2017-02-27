Додано: Нед 24 лис, 2019 14:05

Realist написав: При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки. При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки.

Moneta написав: Ну можно пофантазировать. 3-х или 4-х кратный девал хорошо так обесценит внутренние долги. И можно без дефолта "кому должен - всех прощаю, сами купили наши билеты МММ" Ну можно пофантазировать. 3-х или 4-х кратный девал хорошо так обесценит внутренние долги. И можно без дефолта "кому должен - всех прощаю, сами купили наши билеты МММ"

Давайте будем реалистамиМы бы все значительно лучше себя чувствовали бы, если бы температура воздуха весь год была постоянной, а не менялась все время от -20 до +30Я далеко не в восторге от укрепления гривны, но это естественный процесс. С этим надо смириться и переждать, будет и на улице экспортеров праздник. Курсовые колебания - это мощнейший механизм саморегулирования экономики, причем действует он комплексно, а не выбирая какие-то отдельные критерии, к чему склонны люди.Пытаться насильно регулировать что-то одно, выбирая произвольный курс - это как сбивать температуру при гриппе. Сначала, вроде, полегчает, но потом придется расхлебывать тяжелейшие последствия. Мы уже не раз проходили попытки держать стабильный курс и видели, насколько плохо это заканчивается. И не важно, с какой стороны ставить барьер. Легкому регулированию экономика поддается, что делается, но ломать ее через колено не стоит.Зачем такой экстремизм?15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.Самое тяжелое в работе любого руководителя - отказаться от попыток руководить абсолютно всем. Именно эта задача становится непосильной для большинства.