orest написав:НБУ крім вирівнювання валютних коливань має важливіше завдання - інфляцію. Для більшого викупу потрібно друкувати грн, що виллється інфляцією. Чим для Вас ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28 краще стабільних цін при зміцненні грн до 24-25??? П.С. Але прихильники ракето-пружин плюсів наставили...
Шановний Оресте, про інфляцію ви праві. Але не забуваємо про економіку. Якщо би у нас облікова ставка була на рівні 4-5% краще було б стабільні ціни при зміцненні грн до 24-25. Але в наших реаліях мені здається краще підтримати ріст цін в грн при стабільному курсі 27-28. Бо виходить, що наша гривня дорога і ця її дороговизна нівелює ефект стабільності цін. При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки. Якщо ми адаптувались до курсу 26-27 і при ньому чудово почувались, то для чого щось змінювати і чому не скористатись можливістю накопичити ЗВР навіть шляхом невиконання цілі по інфляції. Я не говорю, що потрібно було мертво скуповувати, щоб тримати курс 27. Але ж і опускатись до 24 не бачу ніякого сенсу. В кінцевому результаті ми отримуємо продукти харчування та послуги які сягають від 50 до 100% вартості європейських, малу інфляцію і населення яке все більше переконується, що хтось їх дурить.
Я сам і експортер і імпортер і є реалізація на внутрішньому ринку. Ми "пристосувалися" до курсу 8, потім 30, без проблем пристосуємося до 24 чи іншого. Навіть до синусоїдного руху не важко пристосуватися. Коли одні експортують з використанням практично дармової сировини і значної податкової оптимізації, інші експортують через посередників, бо немають дозволів чи сертифікатів, клієнтської бази, малої логістики, коли необхідно конкурувати з незрівнянно сучаснішими технологіями і обладнанням з переваг маючи тільки дешеву робочу силу, інколи сровину - то курс тут питання 48-ме. Тут пару слів ще писав viewtopic.php?p=4777834#p4777834 viewtopic.php?p=4770030#p4770030 Як і 25, 20, 10 чи 5 років тому, нам не про курс треба думати. Фундамент міцної економіки і успішного суспільства-держави це не курс... А нам підкидають то мову, то курс, то релігію і більшість до осатаніння собачиться, тоді як одиниці заробляють при любому курсі, тому що не заламують руки і не шукають винних на стороні (курс, москва, трамп і тд) а шукають шляхи як заробити максимально. Пускання сопель бульками не допомагає стати багатшим...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Чому тоді ЗВР майже не зростають?
Бо валютні борги виплачуються (в основному зовнішні). У нас 2019-2020 - роки максимальних валютних виплат. Потім буде легше.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Дед Мороз написав:Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.
Ти не путай інфляцію і девальвацію. В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі. Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:Всього з початку року НБУ купив 5,3 млрд дол, а продав - 0,48 млрд дол. http://www.финбаланс.ком.юа/news/nbu-za-tizhden-vikupiv-na-mizhbanku-120-mln 5,3 млрд - це в рази більше ніж в інші роки, в попередні роки НБУ вже з серпня-вересня продавав валюту!!!
Чому тоді ЗВР майже не зростають?
Тому що віддати МВФ треба, в 2019, 1,9 млрд доларів, а всього 6,3 млрд доларів. Тільки залучаємо під набагато вищі відсотки ОВДП, ніж відсотки по боргах, які віддаємо.
Ну можно пофантазировать. 3-х или 4-х кратный девал хорошо так обесценит внутренние долги. И можно без дефолта "кому должен - всех прощаю, сами купили наши билеты МММ"
Дефолт по внутренним обязательствам тоже будет сопровождаться глубокой девальвацией, но не настолько. 2х кратной должно хватить. Но взвоют очень многие бюджетники и все кто был завязан на корыте от бесконечных секвестров. Дефолт он ведь не освобождает от платы, это просто отсрочка.
Такто получается Маркарова благое дело делает - как и говорила, вскоре МВФ нам не понадобится. Но врядли ей поставят памятник, после такой операции. Чаушеску плохо кончил за подобный эксперимент
Дед Мороз написав:Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.
Ти не путай інфляцію і девальвацію. В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі. Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема.
На «ты»ещё ты не заработал)Думаю события начнут развиваться стремительно уже в декабре.Второе чтение по рынку земли,без референдумов,возврат Привата,встреча в Нормандском формате....Вот и увидим,зрада чи нI.
orest написав: Фундамент міцної економіки і успішного суспільства-держави це не курс...
Ви все вірно пишете. Фундамент міцної економіки - Це відсутність корупції і незалежні та чесні суди. І курс тут ні при чому.
orest написав: А нам підкидають то мову, то курс, то релігію і більшість до осатаніння собачиться
Тому нам і підкидають все це, щоб відволікти від основного: подолання корупції і створення незалежних та чесних судів
orest написав: тоді як одиниці заробляють при любому курсі, тому що не заламують руки і не шукають винних на стороні (курс, москва, трамп і тд) а шукають шляхи як заробити максимально. Пускання сопель бульками не допомагає стати багатшим...
Все вірно, але Стабільність та прогнозованість роботи тільки сприяють розвитку бізнесу. Хіба я не правий? Якщо цю стабільність можна досягти "малою кров'ю" то чому б цим не скористатись? Адже ж не треба "палити" ЗВР як свого часу робив Яник, а навпаки. Ліміт викупу підняли із 20 до 30 млн. А могли б і до 40-50. Ну і не забувайте, що країна це не тільки бізнесмени, а ще й державні доходи та видатки які у нас дуже залежать від коливання курсу, що ми і спостерігаємо цього року...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Moneta написав:Такто получается Маркарова благое дело делает - как и говорила, вскоре МВФ нам не понадобится. Но врядли ей поставят памятник, после такой операции. Чаушеску плохо кончил за подобный эксперимент
В планах НБУ так і заявлено - підняти долю внутрішнього боргу до 50%. Так само і Янукович підняв його з 30% до 50%. А чому? Бо МВФ не давав кредитів (точніше отримали 3,4 млрд з 15,1, бо умов не виконували), як і зараз, тільки тоді відсоток по ОВДП був 9%, а зараз..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Realist написав:При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки.
Давайте будем реалистами Мы бы все значительно лучше себя чувствовали бы, если бы температура воздуха весь год была постоянной, а не менялась все время от -20 до +30 Я далеко не в восторге от укрепления гривны, но это естественный процесс. С этим надо смириться и переждать, будет и на улице экспортеров праздник. Курсовые колебания - это мощнейший механизм саморегулирования экономики, причем действует он комплексно, а не выбирая какие-то отдельные критерии, к чему склонны люди. Пытаться насильно регулировать что-то одно, выбирая произвольный курс - это как сбивать температуру при гриппе. Сначала, вроде, полегчает, но потом придется расхлебывать тяжелейшие последствия. Мы уже не раз проходили попытки держать стабильный курс и видели, насколько плохо это заканчивается. И не важно, с какой стороны ставить барьер. Легкому регулированию экономика поддается, что делается, но ломать ее через колено не стоит.
Moneta написав:Ну можно пофантазировать. 3-х или 4-х кратный девал хорошо так обесценит внутренние долги. И можно без дефолта "кому должен - всех прощаю, сами купили наши билеты МММ"
Зачем такой экстремизм? 15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.
Самое тяжелое в работе любого руководителя - отказаться от попыток руководить абсолютно всем. Именно эта задача становится непосильной для большинства.
Сибарит написав:Зачем такой экстремизм? 15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно.
Не так просто. Важливий не сам борг, а вартість його обслуговування. Якщо ми змінюємо борги під 3% чи 6% в валюті на борг під 16% в гривні, то вартість обслугововання буде не 10% бюджета, як зараз, а 30%, що автоматично призведе до кратної девальвації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Зачем такой экстремизм? 15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.
Это приведет к тому, что будут конвертировать в $ сразу после зарплаты. Как в 90-е. Ну или как сейчас в Аргентине. Кто захочет кредитировать экономику на шару? Кучмой придумана неплохая схема как имитировать стабильность, и поддерживать жизнь национальной денежной единицы. Иначе она и не нужна - кто считал в купонах? Сразу переводили в валюту, даже кожанки на базаре. И эта схема работает, пересичный верит. Зачем ломать то, что работает?