Додано: Нед 24 лис, 2019 14:49

Дед Мороз написав: flyman написав: Дед Мороз написав: Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне. Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.

Ти не путай інфляцію і девальвацію.

В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі.

Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема. Ти не путай інфляцію і девальвацію.В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі.Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема. На «ты»ещё ты не заработал)Думаю события начнут развиваться стремительно уже в декабре.Второе чтение по рынку земли,без референдумов,возврат Привата,встреча в Нормандском формате....Вот и увидим,зрада чи нI. На «ты»ещё ты не заработал)Думаю события начнут развиваться стремительно уже в декабре.Второе чтение по рынку земли,без референдумов,возврат Привата,встреча в Нормандском формате....Вот и увидим,зрада чи нI.

спиляй мушку спиляй мушку

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/