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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2786278727882789>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:40

Я трішки про інше веду мову. Проо Стабільність!
  orest написав: Фундамент міцної економіки і успішного суспільства-держави це не курс...

Ви все вірно пишете. Фундамент міцної економіки - Це відсутність корупції і незалежні та чесні суди. І курс тут ні при чому.
  orest написав: А нам підкидають то мову, то курс, то релігію і більшість до осатаніння собачиться

Тому нам і підкидають все це, щоб відволікти від основного: подолання корупції і створення незалежних та чесних судів
  orest написав: тоді як одиниці заробляють при любому курсі, тому що не заламують руки і не шукають винних на стороні (курс, москва, трамп і тд) а шукають шляхи як заробити максимально. Пускання сопель бульками не допомагає стати багатшим... :wink:

Все вірно, але Стабільність та прогнозованість роботи тільки сприяють розвитку бізнесу. Хіба я не правий? Якщо цю стабільність можна досягти "малою кров'ю" то чому б цим не скористатись? Адже ж не треба "палити" ЗВР як свого часу робив Яник, а навпаки. Ліміт викупу підняли із 20 до 30 млн. А могли б і до 40-50. Ну і не забувайте, що країна це не тільки бізнесмени, а ще й державні доходи та видатки які у нас дуже залежать від коливання курсу, що ми і спостерігаємо цього року...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Такто получается Маркарова благое дело делает - как и говорила, вскоре МВФ нам не понадобится. Но врядли ей поставят памятник, после такой операции. Чаушеску плохо кончил за подобный эксперимент

В планах НБУ так і заявлено - підняти долю внутрішнього боргу до 50%. Так само і Янукович підняв його з 30% до 50%. А чому? Бо МВФ не давав кредитів (точніше отримали 3,4 млрд з 15,1, бо умов не виконували), як і зараз, тільки тоді відсоток по ОВДП був 9%, а зараз..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:При стабільному курсі купа переваг. Основна із них - ви можете планувати на довший період і навіть маючи невеличку маржу чи невеличкий прибуток, зможете розвиватись. Запитайте будь кого, від експортера до простого працівника, що йому краще: стабільність чи будь-які гойдалки.

Давайте будем реалистами :)
Мы бы все значительно лучше себя чувствовали бы, если бы температура воздуха весь год была постоянной, а не менялась все время от -20 до +30 :)
Я далеко не в восторге от укрепления гривны, но это естественный процесс. С этим надо смириться и переждать, будет и на улице экспортеров праздник. Курсовые колебания - это мощнейший механизм саморегулирования экономики, причем действует он комплексно, а не выбирая какие-то отдельные критерии, к чему склонны люди.
Пытаться насильно регулировать что-то одно, выбирая произвольный курс - это как сбивать температуру при гриппе. Сначала, вроде, полегчает, но потом придется расхлебывать тяжелейшие последствия. Мы уже не раз проходили попытки держать стабильный курс и видели, насколько плохо это заканчивается. И не важно, с какой стороны ставить барьер. Легкому регулированию экономика поддается, что делается, но ломать ее через колено не стоит.

  Moneta написав:Ну можно пофантазировать. 3-х или 4-х кратный девал хорошо так обесценит внутренние долги. И можно без дефолта "кому должен - всех прощаю, сами купили наши билеты МММ"

Зачем такой экстремизм?
15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.

Самое тяжелое в работе любого руководителя - отказаться от попыток руководить абсолютно всем. Именно эта задача становится непосильной для большинства.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Зачем такой экстремизм?
15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно.

Не так просто. Важливий не сам борг, а вартість його обслуговування. Якщо ми змінюємо борги під 3% чи 6% в валюті на борг під 16% в гривні, то вартість обслугововання буде не 10% бюджета, як зараз, а 30%, що автоматично призведе до кратної девальвації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Зачем такой экстремизм?
15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно. При этом, если грубо не вмешиваться в этот процесс, экономика сама выйдет на нужные показатели.


Это приведет к тому, что будут конвертировать в $ сразу после зарплаты. Как в 90-е. Ну или как сейчас в Аргентине. Кто захочет кредитировать экономику на шару? 8) Кучмой придумана неплохая схема как имитировать стабильность, и поддерживать жизнь национальной денежной единицы. Иначе она и не нужна - кто считал в купонах? Сразу переводили в валюту, даже кожанки на базаре. И эта схема работает, пересичный верит. Зачем ломать то, что работает?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:32

  lapay написав:
  Сибарит написав:Зачем такой экстремизм?
15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно.

Не так просто. Важливий не сам борг, а вартість його обслуговування. Якщо ми змінюємо борги під 3% чи 6% в валюті на борг під 16% в гривні, то вартість обслугововання буде не 10% бюджета, як зараз, а 30%, що автоматично призведе до кратної девальвації.

Так к тому и идет
Уже сейчас привлечение в гривне не под 18%, а ниже 14%
Думаю, доведут до 7-8 %, пусть не сразу, в течение года
Это уже приемлемые показатели для нашей экономики, учитывая что еще недавно валютные были под 8%
Соответственно, станут доступнее кредиты - начнет развиваться реальная экономика
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:41

  ЧИА написав:
  lapay написав:
  Сибарит написав:Зачем такой экстремизм?
15% девальвации в год сделают внутренние займы безпроцентными и обесценят их постепенно и не больно.

Не так просто. Важливий не сам борг, а вартість його обслуговування. Якщо ми змінюємо борги під 3% чи 6% в валюті на борг під 16% в гривні, то вартість обслугововання буде не 10% бюджета, як зараз, а 30%, що автоматично призведе до кратної девальвації.

Так к тому и идет
Уже сейчас привлечение в гривне не под 18%, а ниже 14%
Думаю, доведут до 7-8 %, пусть не сразу, в течение года
Это уже приемлемые показатели для нашей экономики, учитывая что еще недавно валютные были под 8%
Соответственно, станут доступнее кредиты - начнет развиваться реальная экономика
тут недавно постили картинку. большая часть ОВГЗ у нерезов - под 17%
по 13% там сущие копейки.

обслуживать украине будет тяжело именно первые, а они на 5 лет по-моему.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:49

  Дед Мороз написав:
  flyman написав:
  Дед Мороз написав:Это тот случай, когда человек с умным видом метет пургу.Уважаемый,НБУ выкупает ровно столько, сколько размещает гривневых ОВГЗ.Идет замещение валютного долга гривневым, но уже под другие проценты.И это скажется уже очень скоро.В следующем году нужно отдать 9 ярдов в валюте, и вы увидите, что будут размещены бумаги и выкуплено ровно столько же.При таких размещениях,через пару тройку лет нужно будет отдавать по 10 ярдов в валюте ежегодно. И будет нарастать как снежный ком.по поводу инфляции с 2013 года 280%.Вы от какого курса отталкиваетесь?Если от цифры 8, то вы нас всех держите за идиотов.На тот момент цифра должна была быть 12.и даже,если бы овощ остался на второй срок, девал бы был кратным.Так что свои подсчеты оставьте для домохозяек на кухне.

Ти не путай інфляцію і девальвацію.
В ідеалі на довгому інтервалі часу кореляція 1:1, в коротких проміжках ні, що дає можливість грати на арбітражі в просторі і часі.
Щодо боргів, то іде згладжування піку обслувговання боргу у 2019-2020 рр. на інші періоди. Так що зради нема.
На «ты»ещё ты не заработал)Думаю события начнут развиваться стремительно уже в декабре.Второе чтение по рынку земли,без референдумов,возврат Привата,встреча в Нормандском формате....Вот и увидим,зрада чи нI.

спиляй мушку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Мы бы все значительно лучше себя чувствовали бы, если бы температура воздуха весь год была постоянной, а не менялась все время от -20 до +30


Якщо би в нас була постійно середня з вказаного діапазону +5, то жити би було важче, якщо взагалі можливо. Інша справа Канари:
Курортный сезон на Тенерифе продолжается круглый год, на юге острова всегда тепло и средняя температура зимой от температурных показателей лета отличается не существенно — в пределах 5°-7°С. http://tenerife.by/articles/water-temperature/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:45

  Автор77 написав:Поставил плюсик пользователю на странице 2770 (хотя особо и не помогло пока что ,кажется) за сообщение не только по теме, но и в "десятку",
а то у нас в топ-недели ответов намечается десятка тех,кто лишний раз плюнул в сторону Дубинского :(
В принципе не спорю,одиозный врун и манипулятор,заискивающе лижущий руки хозяину как собаченка.
Но давайте все-таки не забывать,что ветка финансовая :!: и в топ_недели заслуживает попасть именно финансовое сообщение, а не очередной плевок в сторону Дубинского.
А АндрейМ ,похоже,лучше чем все наше правительство , межбанк и остальные тучи особо одаренных разбирается как в финансах, так и в том, что полезно для экономики страны.

Поддержим чела? :?:

Однозначно благородно озаботится смысловой наполненностью, заложниками которой и стали. Ведь ветка элитная, но жизнь полностью отражена здесь в лоббировании интересов, применение админресурса, исчезновение конкуренции, ничего, как говорится нового. В итоге все то, за что третировали писак по периферии, теперь собирает номинации именно здесь. Все закономерно, но думаю не добавляет популярности.
Многие сетуют и даже подписываются о том, что "изменения в стране должны начаться в первую очередь с себя", наверное больше, чтобы не забыть.
Но почему то ожидая изменений со стороны, приемлют все же прибывать в своем тихом, удобном и уютном мире, где можно на ура выбрать, за что голосовать, кого поддержать или проигнорировать, где ничего не меняется, как ничего не меняется в государстве по большему счету ни в каком направлении. Но этих изменений мы все натужно ждем.
И если это не крохотный повод задуматься, о том, что синтетически элитность стала причиной информационного панкреатита на ветке и она сама варится в себе, а хочется чего то свежего и вот уже слышны возгласы о том, что уже просто ускользает. Так вот если это не повод задуматься, то наверное повод воспользоваться привычным методом чистки, дабы не нарушать спокойствия и планомерности бытия скрежетанием зубами от бессонницы. Благодарю за внимание.
Всем процветания, без синонимизации с зацветанием.
По прошествии 11 лет подумалось о ветке с которой начинал...
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