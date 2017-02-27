Додано: Нед 24 лис, 2019 16:26

Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две?

Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин