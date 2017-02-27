Вот уж не думал, что моя скромная просьба не упоминать на ветке одного одиозного лживого сабжа, вызовет такую волну рассуждений по-поводу.
Во-первых я не преследовал цели набора лайков и выхода в топы.
Во-вторых ключевой посыл был в, как метко выразился один из коллег, информационной гигиене.
В третьих не нужно прикрывать криками о плюрализме и свободе слова, откровенные ложь, манипуляции и пропаганду.
В четвертых.
Само наличие в уголовном кодексе статьи о "призывах к сепаратизму" отбивает у многих желание обсуждать в информ.пространстве целостность нашей страны. А вот отсутствие подобной статьи по-поводу детских прививок, может привести к тому, что мы в 21-ом веке столкнемся с болезнями, что еще в 20-ом считались побежденными.
И, наконец, в пятых.
Я никоим образом не посягаю на святое право каждого индивида копаться в информационных фекалиях.
Я против, чтобы подобного рода медийные испражнения, выливались на посетителей этой ветки.
К сожалению мы никогда не узнаем мнения ДС по этому поводу.