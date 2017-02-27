Вот уж не думал, что моя скромная просьба не упоминать на ветке одного одиозного лживого сабжа, вызовет такую волну рассуждений по-поводу.
Во-первых я не преследовал цели набора лайков и выхода в топы.
Во-вторых ключевой посыл был в, как метко выразился один из коллег, информационной гигиене.
В третьих не нужно прикрывать криками о плюрализме и свободе слова, откровенные ложь, манипуляции и пропаганду.
В четвертых. Само наличие в уголовном кодексе статьи о "призывах к сепаратизму" отбивает у многих желание обсуждать в информ.пространстве целостность нашей страны. А вот отсутствие подобной статьи по-поводу детских прививок, может привести к тому, что мы в 21-ом веке столкнемся с болезнями, что еще в 20-ом считались побежденными.
И, наконец, в пятых. Я никоим образом не посягаю на святое право каждого индивида копаться в информационных фекалиях. Я против, чтобы подобного рода медийные испражнения, выливались на посетителей этой ветки.
К сожалению мы никогда не узнаем мнения ДС по этому поводу.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров
Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две? Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?
погашення кредиток до 25го, мабуть, наступний тиждень все ж догори підем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта
У вас неправильное представление о кризисе. Вы его пережили, а всё равно о мыле, муке, спичках и патронах … Финансовый кризис не хаос. Это чётко организованный процесс по изъятию лишних денег, ошибочно запущенных в обращение жадной главжидой. Вспомните ваши 90-е … Кто заранее сориентировался и предвидел предстоящую замену всеобщего эквивалента, тот не сильно пострадал. Пошел в комиссионку, сдал золотой червонец за сотку баксов, и никаких мешков муки и ящиков мыла ему не надо … Или заранее запасся пачкой долларов и ты уважаемый человек. Так вот в следующий кризис доллар может не сыграть роль всеобщего эквивалента. Нет претендента на роль эквивалента и среди других валют. Бумажные деньги печатаются бесконтрольно. Как когда-то у нас купоны. Как зимбабвийские доллары совсем недавно. Нужна новая финансовая парадигма. Она есть. Я вам уже говорил, эту новую парадигму описывает видетель будущего Гилдер в своей книге "Жизнь после гугла". Будет крипта, эмиссия которой ограничена количеством золота и серебра. Технически для вас всё останется как сегодня. Будете ходить по магазинам и платить карточкой. Только у вас на счету будут уже не гривны/доллары, а граммы золота. И списывать с вас тоже будут золото … Буханка хлеба 1/20 г, бутылка водки 1/10 г, покушать в ресторане 1/2 г и т.д. Что изменится так это то, что никто уже не сможет эмитировать электронных граммов больше, чем есть золота и серебра на земле... Больше никакой инфляции, никаких курсовых колебаний … Но для этого сначала надо аннулировать бумажные деньги и все ваши сбережения. И после этого начинать всё с нуля. Кого кризис застанет в большом кеше, тот сильно расстроится. Кто потратит свои бумажные сбережения на недвижимость, землю, золото или серебро, тот повысит свой имущественный и социальный статус.