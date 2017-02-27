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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2786278727882789

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот уж не думал, что моя скромная просьба не упоминать на ветке одного одиозного лживого сабжа, вызовет такую волну рассуждений по-поводу.

Во-первых я не преследовал цели набора лайков и выхода в топы.

Во-вторых ключевой посыл был в, как метко выразился один из коллег, информационной гигиене.

В третьих не нужно прикрывать криками о плюрализме и свободе слова, откровенные ложь, манипуляции и пропаганду.

В четвертых.
Само наличие в уголовном кодексе статьи о "призывах к сепаратизму" отбивает у многих желание обсуждать в информ.пространстве целостность нашей страны. А вот отсутствие подобной статьи по-поводу детских прививок, может привести к тому, что мы в 21-ом веке столкнемся с болезнями, что еще в 20-ом считались побежденными.

И, наконец, в пятых.
Я никоим образом не посягаю на святое право каждого индивида копаться в информационных фекалиях.
Я против, чтобы подобного рода медийные испражнения, выливались на посетителей этой ветки.

К сожалению мы никогда не узнаем мнения ДС по этому поводу. :(
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Вот уж не думал, что моя скромная просьба не упоминать на ветке одного одиозного лживого сабжа, вызовет такую волну рассуждений по-поводу.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:26

Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две?
Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:P.S. Надо будет по приколу пойти в кассу приват банка и поинтересоваться есть ли у них пол килограммовый слиток серебра , если нет то на когда смогут привезти, после чего посмотреть на реакцию кассира и менеджеров :mrgreen:

Вам обязательно приват? зайдите в RWS разные полукилограмовки есть и килограмовки, но берите сразу пятикилограмовку:
https://goldrwsbank.com.ua/p822955210-s ... -5000.html
komp
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:34

  Вкладчик1234 написав:Какие прогнозы насчёт курса ближайшие неделю-две?
Намечается небольшой кассовый разрыв по гривне, и вот думаю, сдавать валюту (если да - то в какой момент), или использовать кредитные лимиты?

погашення кредиток до 25го, мабуть, наступний тиждень все ж догори підем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:45

  flyman написав:коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта


У вас неправильное представление о кризисе. Вы его пережили, а всё равно о мыле, муке, спичках и патронах …
Финансовый кризис не хаос. Это чётко организованный процесс по изъятию лишних денег, ошибочно запущенных в обращение жадной главжидой. Вспомните ваши 90-е … Кто заранее сориентировался и предвидел предстоящую замену всеобщего эквивалента, тот не сильно пострадал. Пошел в комиссионку, сдал золотой червонец за сотку баксов, и никаких мешков муки и ящиков мыла ему не надо … Или заранее запасся пачкой долларов и ты уважаемый человек.
Так вот в следующий кризис доллар может не сыграть роль всеобщего эквивалента. Нет претендента на роль эквивалента и среди других валют. Бумажные деньги печатаются бесконтрольно. Как когда-то у нас купоны. Как зимбабвийские доллары совсем недавно. Нужна новая финансовая парадигма.
Она есть. Я вам уже говорил, эту новую парадигму описывает видетель будущего Гилдер в своей книге "Жизнь после гугла". Будет крипта, эмиссия которой ограничена количеством золота и серебра. Технически для вас всё останется как сегодня. Будете ходить по магазинам и платить карточкой. Только у вас на счету будут уже не гривны/доллары, а граммы золота. И списывать с вас тоже будут золото … Буханка хлеба 1/20 г, бутылка водки 1/10 г, покушать в ресторане 1/2 г и т.д. Что изменится так это то, что никто уже не сможет эмитировать электронных граммов больше, чем есть золота и серебра на земле... Больше никакой инфляции, никаких курсовых колебаний …
Но для этого сначала надо аннулировать бумажные деньги и все ваши сбережения. И после этого начинать всё с нуля.
Кого кризис застанет в большом кеше, тот сильно расстроится. Кто потратит свои бумажные сбережения на недвижимость, землю, золото или серебро, тот повысит свой имущественный и социальный статус.

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Libo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:53

Завтра відкриваємось 23.85/23.95?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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