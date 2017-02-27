Додано: Нед 24 лис, 2019 17:45

flyman написав: коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта

У вас неправильное представление о кризисе. Вы его пережили, а всё равно о мыле, муке, спичках и патронах …Финансовый кризис не хаос. Это чётко организованный процесс по изъятию лишних денег, ошибочно запущенных в обращение жадной главжидой. Вспомните ваши 90-е … Кто заранее сориентировался и предвидел предстоящую замену всеобщего эквивалента, тот не сильно пострадал. Пошел в комиссионку, сдал золотой червонец за сотку баксов, и никаких мешков муки и ящиков мыла ему не надо … Или заранее запасся пачкой долларов и ты уважаемый человек.Так вот в следующий кризис доллар может не сыграть роль всеобщего эквивалента. Нет претендента на роль эквивалента и среди других валют. Бумажные деньги печатаются бесконтрольно. Как когда-то у нас купоны. Как зимбабвийские доллары совсем недавно. Нужна новая финансовая парадигма.Она есть. Я вам уже говорил, эту новую парадигму описывает видетель будущего Гилдер в своей книге "Жизнь после гугла". Будет крипта, эмиссия которой ограничена количеством золота и серебра. Технически для вас всё останется как сегодня. Будете ходить по магазинам и платить карточкой. Только у вас на счету будут уже не гривны/доллары, а граммы золота. И списывать с вас тоже будут золото … Буханка хлеба 1/20 г, бутылка водки 1/10 г, покушать в ресторане 1/2 г и т.д. Что изменится так это то, что никто уже не сможет эмитировать электронных граммов больше, чем есть золота и серебра на земле... Больше никакой инфляции, никаких курсовых колебаний …Но для этого сначала надо аннулировать бумажные деньги и все ваши сбережения. И после этого начинать всё с нуля.Кого кризис застанет в большом кеше, тот сильно расстроится. Кто потратит свои бумажные сбережения на недвижимость, землю, золото или серебро, тот повысит свой имущественный и социальный статус.