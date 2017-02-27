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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2787278827892790

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 367
Не нижче 24.50
55%
201
24.25 - 24.49
7%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:36

Libo
золотой червонец сейчас можно сдать за 450 баксов
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:42

  Vadim V написав:
  Libo написав:
  flyman написав:коли все рухне, то в Кєві квартири будуть рахувати в мішках муки або пачках мила або блоках цигарок чи літрах спирта


У вас неправильное представление о кризисе. Вы его пережили, а всё равно о мыле, муке, спичках и патронах …
Финансовый кризис не хаос. Это чётко организованный процесс по изъятию лишних денег, ошибочно запущенных в обращение жадной главжидой. Вспомните ваши 90-е … Кто заранее сориентировался и предвидел предстоящую замену всеобщего эквивалента, тот не сильно пострадал. Пошел в комиссионку, сдал золотой червонец за сотку баксов, и никаких мешков муки и ящиков мыла ему не надо … Или заранее запасся пачкой долларов и ты уважаемый человек.
Так вот в следующий кризис доллар может не сыграть роль всеобщего эквивалента. Нет претендента на роль эквивалента и среди других валют. Бумажные деньги печатаются бесконтрольно. Как когда-то у нас купоны. Как зимбабвийские доллары совсем недавно. Нужна новая финансовая парадигма.
Она есть. Я вам уже говорил, эту новую парадигму описывает видетель будущего Гилдер в своей книге "Жизнь после гугла". Будет крипта, эмиссия которой ограничена количеством золота и серебра. Технически для вас всё останется как сегодня. Будете ходить по магазинам и платить карточкой. Только у вас на счету будут уже не гривны/доллары, а граммы золота. И списывать с вас тоже будут золото … Буханка хлеба 1/20 г, бутылка водки 1/10 г, покушать в ресторане 1/2 г и т.д. Что изменится так это то, что никто уже не сможет эмитировать электронных граммов больше, чем есть золота и серебра на земле... Больше никакой инфляции, никаких курсовых колебаний …
Но для этого сначала надо аннулировать бумажные деньги и все ваши сбережения. И после этого начинать всё с нуля.
Кого кризис застанет в большом кеше, тот сильно расстроится. Кто потратит свои бумажные сбережения на недвижимость, землю, золото или серебро, тот повысит свой имущественный и социальный статус.

8) 8) 8)

И?

Десантник перебрал лишнего и сейчас в образе Ульманиса)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 24 лис, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:46

Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.
https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html
P.S. Крісел дитячих не було, пишуть.
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 24 лис, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:50

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:Мы бы все значительно лучше себя чувствовали бы, если бы температура воздуха весь год была постоянной, а не менялась все время от -20 до +30


Якщо би в нас була постійно середня з вказаного діапазону +5, то жити би було важче, якщо взагалі можливо. Інша справа Канари:
Курортный сезон на Тенерифе продолжается круглый год, на юге острова всегда тепло и средняя температура зимой от температурных показателей лета отличается не существенно — в пределах 5°-7°С. http://tenerife.by/articles/water-temperature/


Ага, и вулканический черный шлам вместо пляжей доминиканы, сейшелов и мальдивов. :D
Какой-то канарский прикол от новых русских остался... :mrgreen:
Ну и самая страшная авиакатострофа в мировой истории. :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=J_XCvyRn52Q
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:53

  centurionus написав:Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.
https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html

Целый "илитарий" столкнулся с "жителем села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи" ... *
Ну тут очевидно, кто виноват

*по словам Антона Геращенко :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:Завтра відкриваємось 23.85/23.95?

Нет, конечно, то Вы загнули.
Нал пока неохотно на безнал смотрит.
На минфине правильно пишут.
Уже давно понедельник не считается курсообразующим, однако это, в определенный момент, станет др. понедельником.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:12

  Вкладчик1234 написав:
  centurionus написав:Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.
https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html

Целый "илитарий" столкнулся с "жителем села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи" ... *
Ну тут очевидно, кто виноват

*по словам Антона Геращенко :)

Теж звернув увагу на "безробітний допустив зіткнення". З дегенератом, який перся на червоне світло... Мабуть, слід правильно писати в протоколі "такий-то, рухаючись на заборонний сигнал світлофору та порушуючи правила проїзду перехресть, створив перешкоду авто під керуванням безробітного, чим спричинив ДТП". Якщо обмеження швидкості там 50, то безробітного чекають таки проблеми (заслужено, мабуть, бо якщо з лівого боку не видно нічого через бус, то навіщо топить і випереджати по правій полосі на перехресті). Сумно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:24

  АндрейМ написав:
  Investor_33 написав:Обидно, правда? А так хотелось по 27+ слиться и снова в гривнодепо... А-н-нет, для НБУ профит (откупили дешевле то что продали тогда, когда спекули попробовали качнуть курс) ну а спекулей так и отучат от сезонных качелей... Да, еще веселее будет когда начнут "самые сильные" и терпеливые сливаться (а ведь скоро поймут что весной будет только дешевле)...
Продававшие бакс завтра будут завидовать тем кто продал его сегодня (с) ... уже больше чем полгода пишу это и ой как актуально и далее...

При чем здесь "сливаться"? Почему Вы оперируете понятиями форума? Сколько людей действительно "играются" в валюту? :roll:
НБУ должен не о профите думать, а об экономике Украины. Дорогая гривна никому не нужна. Другие Центробанки думают о том, как бы ослабить свою национальные валюты, а наш самый независимый и принципиальный спокойно смотрит как гривна укрепляется рекордными темпами вместо того, чтобы выкупать весь доллар с рынка и не дать гривне укрепиться выше какого-то уровня, как это в свое время делал Швейцарский Центробанк с франком. Какие "откупиться", когда вопрос о наших экспортёрах, о недоборе в бюджет, об открытии дороги импорту. Об этом надо думать, а не о том, что кто-то продаст дешевле, чем купил. Слишком мелочно как-то.




Поставил плюсик пользователю на странице 2770
(хотя особо и не помогло пока что ,кажется) за сообщение не только по теме, но и в "десятку",
а то у нас в топ-недели ответов намечается десятка тех,кто лишний раз плюнул в сторону Дубинского :(
В принципе не спорю,одиозный врун и манипулятор,заискивающе лижущий руки хозяину как собаченка.
Тем не менее смешно и одновременно печально - когда 21 лайк ставят за предложение не упоминать его на форуме ( это еще ниже уровня Дубинского) .

А тем более, что у Дубинского куча инсайдов,
и в потоке всякой фигни и самолюбования можно найти интересные факты,
основу для серьезной аналитики.

Но давайте все-таки не забывать,что ветка финансовая :!: и в топ_недели заслуживает попасть именно финансовое сообщение, а не очередной плевок в сторону Дубинского.
А АндрейМ ,похоже,лучше чем все наше правительство , межбанк и остальные тучи особо одаренных разбирается как в финансах, так и в том, что полезно для экономики страны.

Поддержим чела? :?:

Пока что у него 16 лайков, а нужно 22 для того, чтобы именно финансовое сообщение ,а не флуд о Дубинском стало топ-ответом.

А Дубинского упоминали, упоминали и будем упоминать, информации у него иногда в сто раз больше чем той воды, что льют с телеэкранов и из интернет - источников, всего навсего фильтровать надо и пропускать его манипуляции,а извлекать инсайд и материалы расследований.
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