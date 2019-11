Додано: Нед 24 лис, 2019 18:46



https://tsn.ua/ukrayina/dityachiy-ombudsmen-kuleba-z-sinami-potrapiv-u-dtp-zmi-1448424.html

P.S. Крісел дитячих не було, пишуть. Показове ДТП з "Илітарієм". Професійний захисник дітей з дітьми (своїми) в авто (чи крісла дитячі були, цікаво). Судячи з відео, можливо, під впливом.P.S. Крісел дитячих не було, пишуть.

Востаннє редагувалось centurionus в Нед 24 лис, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell